Montagna, riapre il Rifugio Premuda, luogo simbolo della Val Rosandra

È stato inaugurato ufficialmente il rinnovato Rifugio Mario Premuda, un punto di riferimento storico e affettivo per gli appassionati di montagna e per le famiglie del Friuli-Venezia Giulia. Situato all’imboccatura della splendida Val Rosandra, il rifugio è stato al centro di importanti lavori di ristrutturazione che hanno coinvolto tutto l’edificio, dai serramenti agli impianti, garantendo così la sicurezza e l’accoglienza ai visitatori.

Un evento simbolico per la comunità locale

All’inaugurazione ha partecipato l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che ha sottolineato come “il Rifugio Premuda non sia soltanto il più basso d’Italia e la porta d’accesso a un’area di grande valore naturale, ma anche un luogo dal forte valore affettivo per moltissime persone”. Presenti anche il sindaco di San Dorligo della Valle, Aleksander Coretti, e numerosi rappresentanti delle istituzioni locali.

Una storia lunga più di 80 anni

Costruito nel 1940 dalla Società Alpina delle Giulie, il rifugio è dedicato all’alpinista e speleologo Mario Premuda. È noto per essere il rifugio più basso d’Italia, nonché sede storica della prima Scuola nazionale di alpinismo, fondata nel 1929 da soci illustri tra cui Emilio Comici. Dopo una prima importante ristrutturazione nel 1989, oggi il rifugio torna a splendere grazie al nuovo intervento durato un anno e mezzo.

Nuova gestione e prospettive future

La gestione del rifugio è stata affidata alla società Almost Blue srls, guidata da Franco Bulli, che ricoprirà anche il ruolo di rifugista. Almeno fino al prossimo ottobre, il rifugio sarà aperto quotidianamente dalle 10 alle 22, offrendo ai visitatori ristoro e accoglienza dopo escursioni e attività sportive nella splendida cornice naturale della Val Rosandra.

Un punto di riferimento per sportivi e famiglie

Il Rifugio Premuda si conferma così non soltanto un punto strategico per escursionisti e amanti delle grotte, ma anche un luogo di aggregazione e socialità, simbolo di un territorio ricco di storia e natura, che oggi guarda con entusiasmo al futuro.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook