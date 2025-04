Ciclabili hi-tech in FVG, la Regione stanzia 4,8 milioni per la rete wireless

La Regione Friuli-Venezia Giulia investe sulla mobilità ciclistica sostenibile e digitale: la Giunta regionale ha infatti approvato una delibera proposta dall’assessore Sebastiano Callari per la realizzazione di una rete wireless lungo le piste ciclabili regionali, destinando complessivamente 4,8 milioni di euro di fondi europei.

Innovazione e sicurezza per il turismo lento

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le infrastrutture ciclabili rendendole non solo più moderne e accessibili, ma soprattutto più sicure e attrattive per il turismo lento. Secondo quanto dichiarato dall’assessore Callari, il progetto risponde alla necessità di garantire connettività lungo i percorsi ciclabili, spesso situati in zone interne che presentano lacune in termini di copertura di rete.

Una rete strategica con servizi smart

Il progetto intitolato “Connettività wireless lungo le piste ciclabili delle aree interne per servizi smart” rientra nel Programma regionale FESR 2021-2027 e sarà sviluppato dalla società regionale Insiel. L’obiettivo è la creazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni integrata con la rete regionale in banda ultralarga (Programma Ermes) per consentire l’attivazione di diversi servizi digitali avanzati.

Tecnologia e servizi innovativi per le ciclabili

Tra i servizi previsti figurano:

sistemi informativi interattivi;

videosorveglianza;

pulsanti di emergenza;

sensori per monitoraggio ambientale e infrastrutturale;

smart mobility (semafori intelligenti e segnaletica dinamica)

Queste innovazioni renderanno l’esperienza degli utenti non solo più sicura, ma anche interattiva e coinvolgente.

Copertura e obiettivi del progetto

Il piano riguarda prioritariamente 125 chilometri di piste ciclabili, con una copertura minima prevista di 70 chilometri entro il 2029, lungo le ciclovie strategiche FVG1, FVG3, FVG6 ed FVG8. Si stima un bacino di utenza annuale di almeno 48mila persone che beneficeranno direttamente di queste implementazioni.

Le aree interessate dal progetto sono l’Alta Carnia, le Dolomiti Friulane, il Canal del Ferro-Val Canale e le Valli del Torre e Natisone.

L’iniziativa rappresenta un significativo passo avanti verso la digitalizzazione delle infrastrutture turistiche in Friuli-Venezia Giulia, regione che punta sempre di più a consolidare la sua immagine come destinazione di eccellenza per il turismo sostenibile e smart.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook