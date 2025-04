Nuovi mandati per Confcommercio: Temporini confermato, Notarfrancesco debutta

Prosegue spedito il processo di rinnovamento dei mandamenti di Confcommercio provinciale di Udine per il quinquennio 2025-2030. Dopo la recente nomina di Loris Salatin a Lignano, nel pomeriggio di martedì 22 aprile è stato il turno di due ulteriori territori, con assemblee tenutesi nella sede di Tavagnacco. Maurizio Temporini è stato confermato presidente nel mandamento del Friuli Orientale, affiancato dal nuovo vice Luca Tassotto. “Sarà il mio terzo mandato e la riconferma rappresenta una grande soddisfazione personale dopo un lavoro significativo svolto con il consiglio precedente”, ha dichiarato Temporini, ringraziando chi, per motivi personali, non si è ricandidato e sottolineando il grande impegno dimostrato nel difficile periodo pandemico.

Novità nel consiglio del Friuli Orientale

Il rinnovo del consiglio del Friuli Orientale vede l’ingresso di nuove figure come Adriano Borin, Giorgio Cerno e lo stesso Luca Tassotto. Temporini ha espresso entusiasmo verso questa nuova squadra, sottolineando come ora ci sia una spinta rinnovata per perseguire gli obiettivi di Confcommercio, in particolare rispondendo concretamente alle esigenze sempre crescenti degli associati locali.

Cambio al vertice nel mandamento Lagunare

Importante novità nel mandamento Lagunare, dove l’assemblea ha scelto Mauro Notarfrancesco come nuovo presidente, succedendo a Pierluigi Mattiussi, che resta comunque all’interno del consiglio rinnovato. Fabiana Bon assume invece il ruolo di vicepresidente. Notarfrancesco ha subito chiarito la propria missione per i prossimi anni: “Dopo il periodo di emergenza pandemica, è essenziale consolidare il dialogo con le amministrazioni locali per tutelare efficacemente le imprese che rappresentiamo”.

Soddisfazione da parte della dirigenza provinciale

A presenziare al rinnovo delle cariche, il vicepresidente nazionale e presidente provinciale Giovanni Da Pozzo, insieme al direttore Lorenzo Mazzolini. Da Pozzo ha espresso grande soddisfazione per il risultato delle elezioni: “Stiamo continuando con determinazione nella ridefinizione dei mandamenti sul territorio, consapevoli dell’importanza strategica del radicamento di Confcommercio”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai componenti dei consigli uscenti per il lavoro svolto, e allo stesso tempo è stato augurato buon lavoro ai nuovi entrati.

Rinnovamento e continuità al centro della strategia

La conferma di Temporini e la nuova presidenza di Notarfrancesco rappresentano chiaramente l’intenzione di Confcommercio di puntare sulla combinazione tra esperienza e nuove energie. In un contesto ancora segnato da sfide importanti per il commercio locale, l’associazione vuole essere un punto di riferimento forte e propositivo per tutte le realtà economiche del territorio, puntando al rilancio e alla tutela delle imprese friulane.

