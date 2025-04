Si alza il sipario sul 27o Far East Film Festival!

UDINE – Prende il via giovedì 24 aprile la 27a edizione del Far East Film Festival, la più grande kermesse cinematografica europea dedicata ai film prodotti in estremo Oriente. La manifestazione si protrarrà per 9 giorni, fino a venerdì 2 maggio, permettendo ai numerossissimi appassionati, italiani e stranieri, di frequentare le proiezioni e gli eventi presenti nel ricco programma.

In particolare, al Festival saranno proiettati la bellezza di 77 film, provenienti da 12 paesi diversi, con ben 8 anteprime mondiali, 16 internazionali, 20 europee e 19 italiane. Di queste, saranno 49 le pellicole in concorso, tutte proiettate al Teatro Giovanni da Udine dove verrà assegnato, nella serata finale, il gelso d’oro.

Il titolo d’apertura del Festival, in programma giovedì 25 aprile alle ore 19.30, è la commedia cinese “Green Wave”, del regista Xu Lei, che mette a confronto le visioni del mondo diametralmente opposte di un padre e di un figlio adulto, ma ancora un po’ infantile.

A chiudere la manifestazione il 2 maggio saranno, invece, il film di animazione sudcoreano “The Square”, anteprima mondiale del regista KIM Bo-sol in programma alle ore 20 e, successivamente, il film commedia giapponese “Ya Boy Kongming!” del regista Shibue Shuhei, presentato in anteprima mondiale fuori concorso.

Oltre al gelso d’oro per il vincitore del concorso, il FEFF 2027 ne assegnerà uno alla carriera alla taiwanese Sylvia Chang. Attrice, cantante, regista, sceneggiatrice, produttrice, dj radiofonica, una icona vivente che i frequentatori del festival potranno ammirare in due pellicole: una di ieri “Shangai Blues” di Tsui Hark ed una di oggi, il family-drama “Daughter’s Daughter”.

Oltre al Giovanni da Udine, due altri luoghi udinesi saranno al centro degli spettacoli offerti durante il periodo del FEFF 2027. Al Cinema Visionario andrà in scena l’attesa retrospettiva dedicata a “Yokai e altri mostri: dal folklore asiatico al cinema”, con 12 titoli di diverso genere (horror, fantasy e commedie) messi a proiezione. I locali di Casa Cavazzini ospiteranno, invece, fino al 30 agosto, 100 opere originali, riviste, libri, documenti video e testi critici per ricostruire l’universo del leggendario mangaka Shigeru Mizuki.

Tutte le informazioni sulla programmazione, sugli eventi e sui biglietti sono reperibili sul sito del Festival all’indirizzo: https://www.fareastfilm.com/.

