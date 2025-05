Smart City: il Friuli resiste con Trieste e Pordenone

Pordenone perde tre posizioni rispetto al 2022, passando dal 21° al 24° posto nella classifica generale delle città italiane stilata dall’EY Smart City Index 2025, ma conserva comunque un ruolo importante, soprattutto per quanto riguarda l’inclusione sociale. Il capoluogo del Friuli occidentale figura infatti tra le città più attente agli aspetti umani e all’accessibilità, insieme a Bologna e Trieste.

EY Smart City Index: cos’è e come funziona

L’EY Smart City Index è una classifica elaborata sulla base di uno studio approfondito che analizza 109 città capoluogo italiane. Il report utilizza ben 323 indicatori, raggruppati in due macrocategorie principali: “Readiness“, che comprende iniziative e investimenti sia pubblici che privati, e “Comportamenti dei cittadini“. Questo metodo consente di delineare un quadro completo dell’innovazione urbana, considerando vari fattori come la transizione ecologica, digitale e l’inclusione sociale. Gli investimenti provenienti dal PNRR risultano fondamentali per questo processo di evoluzione.

Le performance regionali del Friuli-Venezia Giulia

Guardando ai dati regionali, Trieste mantiene il primato, posizionandosi al 17° posto generale, pur perdendo due posizioni dal 2022. Segue poi Pordenone al 24° posto e Udine, che invece mostra segnali di crescita, salendo dalla 27esima alla 25esima posizione. Drammatico invece il calo di Gorizia, che precipita dalla 45esima alla 77esima posizione.

Inoltre, un altro risultato significativo per Pordenone è la seconda posizione nella classifica delle città smart di piccole dimensioni, superata soltanto da Pavia e seguita da Matera, che occupa il terzo gradino del podio.

Le città più smart d’Italia: Bologna, Milano e Torino al top

Il podio assoluto della classifica EY Smart City Index 2025 è occupato da Bologna, Milano e Torino, che confermano il loro ruolo di città più innovative e attente alle esigenze dei cittadini. Seguono Venezia, Roma, Trento, Cagliari, Modena, Reggio Emilia e Firenze, delineando un panorama variegato ma molto competitivo.

Le parole di Dario Bergamo di EY

Dario Bergamo, Italy Government & Infrastructure Market Leader di EY, sottolinea che negli ultimi tre anni le città italiane hanno compiuto notevoli passi avanti, beneficiando degli investimenti europei sulla digitalizzazione e sostenibilità. Il manager evidenzia anche un rilevante miglioramento delle città del Mezzogiorno come Cagliari, Bari e Palermo, che registrano un incremento medio nella readiness digitale pari al 22,7%. Bergamo enfatizza l’importanza delle Case delle Tecnologie Emergenti, strutture fondamentali per l’innovazione e la sperimentazione urbana, sostenute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

