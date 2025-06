“Calciomercato – L’Originale” in diretta da Pordenone, tra sport e cultura

Pordenone ha conquistato i riflettori del panorama televisivo nazionale, grazie alla puntata speciale di “Calciomercato – L’Originale”, andata in onda mercoledì 18 giugno 2025 su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Un momento di grande visibilità che si aggiunge alla recente presenza su RAI 1, consolidando l’immagine della città come polo culturale e mediatico in forte crescita.

Il Palazzo del Fumetto, cornice di eccellenza

La trasmissione ha avuto luogo all’interno del suggestivo Palazzo del Fumetto, uno dei simboli della creatività cittadina. I conduttori Valerio Spinella “Fayna”, Stefano De Grandis e Aldo Serena hanno animato la puntata, accompagnati da una troupe che ha saputo raccontare l’anima viva e dinamica di Pordenone. La scelta della location non è casuale: il Palazzo è un punto di riferimento per l’arte e la narrazione visiva, e ha rappresentato un perfetto ponte tra sport e cultura.

Istituzioni e media, un’alleanza vincente

A fare gli onori di casa, il Sindaco Alessandro Basso e l’Assessore alla Cultura Alberto Parigi, insieme al Presidente del Palazzo del Fumetto Marco Dabbà e al Direttore Artistico di Pordenonelegge Gian Mario Villalta. Una squadra compatta, pronta a sfruttare ogni occasione per valorizzare il territorio. Questa collaborazione tra amministrazione e operatori culturali ha permesso a Pordenone di emergere come città attrattiva e pronta a raccontarsi al Paese.

Un format che valorizza i territori

Il format itinerante di “Calciomercato – L’Originale” è noto per unire informazione sportiva e scoperta delle bellezze locali. Ogni sera, alle 23:00, lo show porta gli spettatori in giro per l’Italia, mostrando non solo le ultime trattative di mercato, ma anche i luoghi che meritano attenzione. Pordenone è stata scelta come tappa proprio per la sua effervescenza culturale, il legame con la letteratura e l’arte e la capacità di innovarsi.

Verso la Capitale della Cultura 2027

L’apparizione su Sky si inserisce in un più ampio percorso di rilancio e promozione cittadina, in vista della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027. “Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Sky Sport – ha dichiarato il Sindaco Basso –. È un segnale forte dell’interesse per la nostra città”. Anche l’Assessore Parigi ha sottolineato l’importanza del momento: “È il frutto di un lungo lavoro condiviso con il mondo culturale locale”.

Un percorso che guarda anche oltre i confini regionali, verso GO! 2025 – Capitale Europea della Cultura, che vedrà Gorizia e Nova Gorica protagoniste. La recente visita a Pordenone del Sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna ha dimostrato l’intenzione di costruire una rete culturale ampia, inclusiva e interconnessa tra le città del territorio.

Un’esperienza simile ha visto protagonista anche Sutrio, dove lo scorso inverno Sky Sport ha trasmesso una puntata speciale del programma, valorizzando il fascino delle montagne friulane.

Leggi l’articolo sull’evento di Sutrio

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook