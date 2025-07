Musiche dal Mondo: in calendario Roberto Fonseca, Savana Funk, Rachel Z & Omak Hakim, Dorantes

GORIZIA, NOVA GORICA – Dal 27 luglio per quattro date in Italia nella splendida cornice del Parco Coronini, rimesso a posto e riaperto da poco, mentre in Slovenia l’altrettanto suggestivo Castello di Kromberk dal 6 al 8 agosto. Nomi straordinari mixati a gemme da scoprire, con la peculiarità di essere una rassegna organizzata da due associazioni, una italiana e l’altra slovena, quest’anno nella stessa città ovvero la Capitale Europea della Cultura.

“Mai come quest’anno Gorizia e Nova Gorica infatti si stanno evolvendo verso una sorta di città unica” intercala Pierluigi Pintar storico membro del direttivo di Controtempo, “dove la cultura – come spesso accade – è detonatore e collante di questa trasformazione! Noi di Controtempo e Kud Morgan siamo stati preveggenti in questo, nel precorrere i tempi nel nome della musica di qualità… e da tutto il mondo!”

Glasbe Sveta = Musiche dal Mondo, ovvero divulgazione musicale cercando di proporre progetti interessanti, dove la parola confine è oramai obsoleta, si accennava e con prezzi popolari, cosa che non guasta mai.

“Si parte il 27 luglio” tuffandosi nella presentazione PP “come anticipato al parco di Villa Coronini con uno spettacolo musicale-teatrale cioè Frattaglie Italiane: le animelle di Stefano Benni con gli attori Lorenzo Acquaviva e Sonia Barbadoro e il jazz manouche dei Luna Troublante. Giorno seguente due concerti: Re.chat, quintetto di giovanissimi sloveni con brani folk rivisitati in chiave moderna con quintali di improvvisazione e a seguire i Savana Funk, un trio che ha nel nome il proprio DNA. Martedì il pianista andaluso Dorantes,” incalza l’intervistato “tradizione flamenco ma di formazione classica accompagnato dalla batteria e Leonor Leal, una tra le ballerine più quotate in Spagna. Il 30 luglio chiudono la sessione italiana i francesi Fulu, una banda di ottoni con elettronica: viaggio tra afrobeat, trance ed elettro con sfumature jazz, trascinanti coadiuvati dalle maschere di animali del bosco molto oniriche. Spirito selvaggio è il loro nome!”

Una “sfida” nella “sfida”, tutto rigorosamente virgolettato perchè l’amicizia è altra sfaccettatura imprescindibile del festival, ovvero quello tra i luoghi, che solo quelli meriterebbero il prezzo del biglietto. Nell’altrettanto splendido Grad Kromberk “si parte il 6 agosto con Paolo Angeli, ricercatore instancabile, chitarrista sardo, etno musicologo, chitarra preparata a 25 corde. Una sorta di orchestra vivente, folk futurista; a seguire Vasko Atanasovski, jazz balcanico moderno in quintetto, profeta in patria” non lesina entusiasmo il Pintar nel raccontarlo.

“Tumbarinos di Gavoi ad aprire la serata successiva, ancestrali e legati al carnevale di Gavoi, festa sarda tra passato e futuro. Dopo di loro un mostro sacro della musica afrocubana, il pianista Roberto Fonseca, che non ha bisogno di presentazioni, avendo anche fatto parte del Buena Vista Social Club: una festa di ballo e ascolto! Sipario l’8 agosto anche qui con la formula del doppio live: Rachel Z & Omar Hakim Trio: fusion con nomi straordinari che vantano le migliori collaborazioni a livello internazionale. Chiude il Teo Collori Quartet, chitarrista che parte dal gypsy swing e approda al jazz, al reggae e addirittura al western!” conclude non senza una vena – anzi due – di soddisfazione Pierluigi dandoci appuntamento alla prima del festival x 2!

Programma completo, info e biglietti su Glasbe Sveta : Musiche dal Mondo 2025

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook