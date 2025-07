Palaprexta Udine: firmata convenzione fino al 2048 con ASU

Comune di Udine e Associazione Sportiva Udinese (ASU) rinnovano la loro storica collaborazione firmando una nuova convenzione per la gestione del Palaprexta, valida fino al 2048. Il documento segna un passo decisivo per il futuro dello sport cittadino, con la conferma dell’affidamento dell’impianto di via Lodi alla ASU e il via libera a un progetto di ampliamento e ammodernamento dell’intera struttura.

800 mila euro per un palazzetto moderno e accessibile

Il progetto prevede un investimento complessivo di 800 mila euro, coperto per metà dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e per metà dal Comune di Udine, che partecipa attraverso lo scomputo del canone di concessione. Obiettivo dell’intervento è ampliare gli spazi esistenti, rendere l’impianto più efficiente, accessibile e sostenibile, e diversificare le attività proposte.

Un intervento strategico per la città

“Nel 150° anniversario dell’Associazione Sportiva Udinese – ha dichiarato l’assessora allo Sport Chiara Dazzan – vogliamo guardare avanti con un progetto che sancisce una visione condivisa di crescita dello sport cittadino”. L’amministrazione comunale intende così investire in infrastrutture moderne, inclusive e funzionali, valorizzando una realtà come ASU che, da oltre un secolo, contribuisce con passione alla crescita dello sport in Friuli-Venezia Giulia.

Ampliamento e nuove opportunità

Il Palaprexta, inaugurato nel 2011 e oggi tra gli impianti sportivi più frequentati di Udine, si prepara a cambiare volto. I lavori prevedono l’aggiunta di 700 metri quadrati ai 3.000 esistenti, con la realizzazione di tre nuove palestre e spazi per servizi dedicati. Secondo il presidente di ASU, Alessandro Nutta, “questo passo rappresenta un salto di qualità per la nostra Associazione e per l’intera comunità sportiva cittadina”.

Sport di base e nuove discipline in arrivo

“L’investimento – ha spiegato Nutta – ci permetterà di rafforzare le attività esistenti, in particolare quelle di base, e di aprirci a nuove discipline sportive, creando nuove opportunità per i cittadini e coinvolgendo in maniera diretta chi vive nella zona”. L’intervento sarà quindi anche un’occasione per sviluppare progetti e iniziative locali, rendendo il Palaprexta un punto di riferimento sempre più attivo e dinamico.

