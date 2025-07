Sold-out negli abbonamenti e nuovo calendario di serie A: si apre la nuova stagione dell’APU!

UDINE – Lasciati alle spalle i successi ed i festeggiamenti legati alla promozione in serie A, la nuova stagione dell’APU Old Wild West Udine si apre ufficialmente con due importanti notizie.

La prima è il totale esaurimento degli abbonamenti messi a disposizione dalla società del presidente Pedone: sono 2953 le tessere staccate dai supporter friulani a testimonianza di un entusiasmo reale e non solo percepito.

Il sold-out degli abbonamenti riporta in auge il discorso sulla necessità di un nuovo palasport, più capiente e moderno, nonché di un possibile e necessario upgrade dell’attuale Carnera (si parlava anche di una nuova area “hospitality”) già per questa stagione. Vedremo se la burocrazia del caso ed i tempi stretti permetteranno un tanto.

La seconda notizia è l’uscita del calendario del prossimo campionato di serie A. L’esordio per i bianconeri sarà in trasferta in quel di Reggio Emilia il 5 ottobre, mentre il primo abbraccio con i tifosi di casa avverrà il 12 ottobre quando sul parquet del Carnera scenderanno in campo contro i campioni uscenti della Virtus Bologna. Il girone di andata si concluderà l’11 gennaio 2026 quando all’impianto dei Rizzi giungerà la Vanoli Cremona.

Il direttore sportivo friulano Andrea Gracis ha così commentato il calendario dei giocatori dell’APU: “È un calendario complicato ma affascinante, come è giusto che sia per una neopromossa. Dopo l’esordio a Reggio Emilia, affronteremo due sfide interne contro le finaliste dello scorso anno, Virtus Bologna e Brescia, prima del derby a Trieste. E questo è solo l’inizio di un campionato che dovremo affrontare giornata dopo giornata, con l’obiettivo di essere sempre il più competitivi possibile contro chiunque”.

