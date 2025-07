I Phoenix conquistano Fedriga, la cover band di Buja esempio di determinazione giovanile

Nel palazzo della Regione a Trieste, il governatore Massimiliano Fedriga ha accolto i ragazzi dei Phoenix, sottolineando come «la loro energia, determinazione e spirito di collaborazione siano motivo d’orgoglio per il Friuli‑Venezia Giulia». L’abbraccio istituzionale testimonia l’attenzione della Regione verso i giovani talenti del territorio.

Chi sono i Phoenix

Nati a Buja nel 2020, i Phoenix sono una cover band formata da adolescenti fra 12 e 17 anni. Nonostante la giovanissima età, i membri del gruppo si sono distinti per una straordinaria capacità di fare squadra, alimentando un sogno comune che trova radici profonde nella passione per la musica.

Dai primi spettacoli nelle piazze di Friuli‑Venezia Giulia fino ai palchi di Emilia‑Romagna e Lombardia, i Phoenix hanno già collezionato numerosi concerti: pub, motoraduni, matrimoni, feste private e iniziative solidali. Spesso il gruppo collabora con l’associazione Pontello di Pers di Majano, ampliando così il proprio impatto sociale.

Determinazione e gioco di squadra

Fedriga ha definito il percorso dei Phoenix «una splendida testimonianza di impegno». Il segreto del successo? Perseveranza, prove costanti e la consapevolezza che l’unione fa la forza. Un messaggio potente per tutti i coetanei che desiderano trasformare la propria passione in un progetto concreto.

Il sostegno delle istituzioni

La vicinanza del governatore rientra in una più ampia strategia regionale di valorizzazione dei talenti giovanili e di promozione della cultura musicale. Iniziative come l’incontro di Trieste dimostrano come le istituzioni possano creare condizioni favorevoli affinché i giovani trovino spazio per esprimersi.

Sguardo al futuro

Con un calendario in continua espansione, i Phoenix puntano a nuove date estive e alla lavorazione di brani inediti. L’obiettivo è crescere artisticamente senza perdere l’autenticità che li contraddistingue, portando sempre più in alto il nome del loro paese di origine e della regione.

