Programma Mondiali corsa in montagna Meduno 2025

Meduno è pronta ad accogliere i Mondiali master di corsa in montagna 2025, un appuntamento che porterà nel cuore del Friuli atleti e appassionati da ogni parte del mondo. La manifestazione prenderà ufficialmente il via giovedì 28 agosto alle 18 con la sfilata di apertura: le delegazioni nazionali sfileranno lungo le vie del paese, trasformando l’attesa in una grande festa di sport e unità.

Il programma delle gare

La macchina organizzativa vede protagonisti Atletica San Martino, Polisportiva Val Meduna e Comune di Meduno, che hanno predisposto un ricco calendario agonistico:

Venerdì 29 agosto : la Uphill , 5 chilometri con 800 metri di dislivello positivo, partirà alle 9:30.

: la , 5 chilometri con 800 metri di dislivello positivo, partirà alle 9:30. Sabato 30 agosto : sarà la volta della Long Distance , la prova regina di 32 chilometri con 1.705 metri di dislivello positivo, al via alle 8:30.

: sarà la volta della , la prova regina di 32 chilometri con 1.705 metri di dislivello positivo, al via alle 8:30. Domenica 31 agosto: chiusura con la Classic, 14,1 chilometri e 735 metri di dislivello positivo, dalle 8:30.

Ogni giornata culminerà alle 18:30 con la premiazione al Palazzo Colossis, accompagnata dai chioschi della Polisportiva, per celebrare gli atleti in un’atmosfera di comunità e orgoglio locale.

Esperienze e territorio

Oltre allo sport, il Mondiale sarà occasione per scoprire le eccellenze culturali ed enogastronomiche della zona. Il programma collaterale prevede:

Venerdì 29 agosto : apertura straordinaria della centrale idroelettrica Edison di Meduno , visitabile dalle 14:30 alle 17.

: apertura straordinaria della , visitabile dalle 14:30 alle 17. Sabato 30 agosto : tour alla Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo e mercato dei produttori locali (15-17:30).

: tour alla e (15-17:30). Domenica 31 agosto: visita al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago (14:30-16:30), nuovo mercato dei produttori e, in serata, concerto di Fabio Allman & Banda Berimbau.

Sempre domenica, la Cantina Albino Armani di Sequals accoglierà i visitatori con tour guidati e degustazioni di vini, sia al mattino che al pomeriggio. Tutte le attività sono a prenotazione obbligatoria, con posti limitati.

Sport e comunità

I Mondiali master di corsa in montagna 2025 saranno dunque un’occasione unica per vivere tre giorni intensi di sport, cultura e convivialità, rafforzando il legame tra competizione internazionale e valorizzazione del territorio. Meduno si prepara così a trasformarsi in capitale mondiale della corsa in montagna, accogliendo atleti e spettatori in un’atmosfera di festa condivisa.

