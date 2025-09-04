Partono i tornei di precampionato: APU impegnata al Memorial Pajetta

UDINE – E’ una fine-estate con tanto basket quella che attende gli appassionati friulani. E non solo per le partite della nazionale italiana maggiore, impegnata nell’Eurobasket e già qualificata per le fasi finali. Iniziano, infatti, anche i tornei estivi alle quali partecipano le formazioni nostrane: le prime occasioni in cui i tifosi possono vedere all’opera le squadre del cuore assemblate per la nuova stagione.

La Gesteco Cividale sarà impegnata questo venerdì e sabato, come da tradizione, a Lignano Sabbiadoro per il Memorial Bortoluzzi, con avversarie di pari-categoria quali Mestre, Forlì e Cento. Nei medesimi giorni, l’Old Wild West Udine alza ancora di più il livello ospitando al PalaCarnera, per il 9o Memorial Pajetta, le formazioni di serie A di Trapani e Reggio Emilia e gli sloveni del Domzale.

Saranno proprio questi ultimi ad affrontare, venerdì 5 settembre alle ore 20.45, i bianconeri di coach Vertemati. In precedenza, con inizio alle ore 18.15, si daranno battaglia Reggio Emilia (che sarà la formazione che l’APU incontrerà il 5 ottobre nella prima di campionato) e Trapani. Il giorno seguente, agli stessi orari, saranno in programma finalina per il 3o e posto e finale.

C’è molta curiosità per vedere all’opera l’APU versione serie A. I friulani, capitanati ancora da Alibegovic e con il “motorino” Hickey in regia, potranno contare sull’apporto dei nuovi arrivati: gli americani Spencer (C), Brewton (A) e Dawkins (G), il lituano Bendzius (A), il nigeriano Mekowulu (C) e l’italiano Calzavara (P). Quest’ultimo, con la maglia di Brindisi, l’anno scorso fu protagonista proprio al Memorial Pajetta vincendo anche il trofeo di miglior giocatore del torneo.

