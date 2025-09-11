Incendio in garage a Cordenons: paura in via Don Minzoni

Un incendio è divampato nel pomeriggio del 10 settembre a Cordenons, all’interno del garage di una villa situata in via Don Minzoni. Il rogo, sviluppatosi al piano seminterrato dell’abitazione, ha generato una densa colonna di fumo che ha messo in allarme i residenti della zona. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Non appena l’allarme è stato lanciato, sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Pordenone, supportata da un’autobotte, dal capo turno e da un funzionario di guardia. I soccorritori hanno immediatamente verificato che all’interno del garage e della casa soprastante non vi fossero persone intrappolate. Una volta confermata l’assenza di rischi per gli occupanti, sono iniziate le operazioni di spegnimento.

Fiamme domate e locali bonificati

Grazie al pronto intervento, le fiamme sono state domate rapidamente, evitando che si propagassero al resto della struttura. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a bonificare le aree colpite dall’incendio e a mettere in sicurezza l’intera abitazione. Per liberare i locali dai fumi della combustione, sono stati utilizzati elettroventilatori, permettendo di riportare la situazione sotto controllo nel giro di poco tempo.

Cause ancora da accertare

Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di indagine. Secondo una prima ricostruzione, il rogo potrebbe essere stato originato da un cortocircuito all’interno del garage. Sul posto hanno operato anche le forze dell’ordine e i tecnici dei vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Nessuna conseguenza per i residenti

Nonostante lo spavento e i danni al garage, l’episodio non ha avuto conseguenze per gli abitanti della villa né per i vicini. L’intervento dei soccorritori ha impedito che la situazione degenerasse, evitando rischi maggiori e garantendo la sicurezza del quartiere.

