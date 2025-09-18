Centri per l’impiego, inaugurato lo sportello di Manzano

Dal 4 settembre è attivo a Manzano lo Sportello del Centro per l’impiego di Cividale, ospitato negli spazi comunali di via Natisone 34. L’apertura rappresenta un passo importante per rendere più capillare l’offerta dei servizi pubblici per l’impiego, garantendo prossimità a cittadini e imprese del territorio.

Le dichiarazioni dell’assessore Rosolen

L’iniziativa è stata presentata dall’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, che ha sottolineato come la Regione intenda rafforzare il legame tra istituzioni e tessuto produttivo: “Vogliamo offrire servizi sempre più accessibili ed efficienti, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Con questo sportello si rafforza la capacità di risposta ai bisogni dei lavoratori e delle attività produttive, grazie a punti di riferimento qualificati come i Centri per l’impiego”.

Servizi disponibili per cittadini e imprese

Lo sportello è attivo ogni primo e terzo giovedì del mese dalle 9 alle 13, previo appuntamento.

Tra i servizi offerti:

informazioni generali e orientamento (di base e specialistico);

(di base e specialistico); supporto per la redazione del curriculum vitae ;

; accompagnamento al lavoro e consulenza sulle opportunità occupazionali locali ;

; orientamento alle scelte professionali in base alle condizioni del mercato del lavoro.

In collaborazione con il Comune, le attività potranno essere ampliate in futuro, con l’obiettivo di dare risposte sempre più puntuali a lavoratori e aziende.

Un presidio di comunità

Il nuovo sportello conferma la centralità del lavoro nelle politiche regionali e si propone come un vero e proprio ponte tra cittadini, imprese e istituzioni. La sua apertura va a integrare la rete dei Centri per l’impiego, aumentando le opportunità di crescita professionale e sostenendo il tessuto produttivo della zona di Manzano e dintorni.

