Modric illumina, Pulisic castiga: è notte fonda per l’Udinese

Il Milan conferma la sua solidità tattica: squadra corta, organizzata e sempre precisa nelle uscite dal basso. Allegri disegna un 3-5-2 perfetto, con Modric maestro di regia e Rabiot libero di inserirsi tra le linee. I rossoneri restano compatti, sfruttano ogni errore avversario e colpiscono con freddezza.

Runjaic rispolvera la difesa a 4, ma non basta

L’Udinese si presenta con il modulo che l’aveva esaltata lo scorso campionato: difesa a quattro, Zarraga in regia, Atta ed Ekkelenkamp larghi. Sulla carta tutto corretto, ma in campo la squadra non riesce mai a mettere in difficoltà il Milan. Il pressing alto è sterile, le uscite palla al piede confuse e l’atteggiamento troppo prudente.

I rossoneri passano dopo una ventina di minuti, grazie a una serie di errori difensivi: Ehizibue regala palla a Pulisic, Estupinian crossa, Kristensen devia malamente e Sava si supera, ma sul tap-in lo statunitense firma l’1-0. Da lì in poi, Udinese sempre più in difficoltà: attacco sterile, difesa insicura e poca convinzione nel gioco verticale.

Udinese senza idee: serve coraggio e verticalità

Nella ripresa il copione non cambia. Karlstrom perde un pallone sanguinoso in area, Pulisic serve Fofana che batte Sava sul primo palo per il raddoppio. Il terzo gol nasce da una ripartenza perfetta: Saelemaekers lancia Pulisic che, ancora una volta, punisce l’Udinese. La reazione bianconera è tardiva e inefficace.

Più che la sconfitta, preoccupa la mancanza di idee: la squadra palleggia in orizzontale, rinuncia al rischio e manca di coraggio negli inserimenti. Runjaic, dopo un anno, sembra ancora alla ricerca di una chiave di gioco che possa sopperire alla mancanza di un vero fantasista come Thauvin. I nuovi innesti, da Zanoli a Zaniolo, dovranno dare una scossa.

