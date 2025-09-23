Scuola allievi Polizia di Trieste, Roberti: “Buon lavoro alla nuova direttrice Giovanna Lori”

La Scuola allievi agenti della Polizia di Stato “Vincenzo Raiola”, con sede nella caserma “Duca d’Aosta” di Trieste, è riconosciuta come punto di riferimento nazionale per la formazione iniziale dei vincitori dei concorsi della Polizia. Un ruolo che si riflette direttamente sulla sicurezza del Friuli-Venezia Giulia e del Paese.

L’incontro in Regione e il saluto istituzionale

Nel palazzo della Regione a Trieste, l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti ha accolto la nuova direttrice Giovanna Lori, che sostituisce Antonella Cargnelutti, esprimendo “orgoglio” per una realtà che rappresenta un presidio fondamentale di formazione e sicurezza per il territorio.

Una delle scuole più grandi d’Italia

“Questa scuola è una delle più grandi a disposizione del nostro Paese — ha sottolineato Roberti — ed è una realtà che lavora a pieno regime, formando ogni anno centinaia di nuovi agenti”. Numeri e qualità che confermano Trieste come snodo strategico nelle politiche di formazione della Polizia di Stato.

L’auspicio per il territorio

Con il suo augurio di buon lavoro alla direttrice appena insediata, Roberti ha rimarcato l’obiettivo: “Vedere presto molti di questi giovani indossare la loro divisa nelle nostre comunità”, a rafforzare la prossimità e la tutela del territorio in Friuli-Venezia Giulia.

Trieste presidio strategico della formazione

Grazie alla Scuola “Vincenzo Raiola”, Trieste consolida il proprio profilo di capitale della formazione della sicurezza, dove competenze, disciplina e servizio si traducono in professionalità operative pronte a rispondere alle esigenze delle comunità locali e nazionali.

