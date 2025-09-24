Seguici su

Carnia, il Museo “Gortani” tra restauro e nuovi progetti per il 2025/26

Fedriga e Zilli al Museo carnico “Gortani”: valorizzare cultura e tradizioni per rafforzare l’identità e l’economia della Carnia
33 minuti fa

Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, oggi, insieme all'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, al Museo carnico delle arti popolari "Michele Gortani" di Tolmezzo
“Il museo racconta il territorio, crea interesse, sostiene un turismo di qualità e genera economia”, ha dichiarato il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, intervenuto al Museo carnico delle arti popolari “Michele Gortani” di Tolmezzo. Un messaggio chiaro: la cultura non è solo memoria, ma anche motore di crescita e competitività.

Fedriga, accompagnato dall’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, ha partecipato al tradizionale licôf con le maestranze, un momento di festa comunitario a conclusione dei lavori di ristrutturazione interna ed esterna del complesso museale.

L’impegno delle istituzioni e della comunità

Accanto al governatore erano presenti la presidente della Fondazione, Aurelia Bubisutti, e il sindaco di Tolmezzo, Roberto Vicentini. Fedriga ha voluto sottolineare l’energia e la dedizione messe in campo dalla presidente e dallo staff del museo, che ogni giorno mantengono vive le tradizioni carniche.

“Investire sul ‘Gortani’ significa rafforzare l’identità della Carnia e generare lavoro di qualità”, ha evidenziato l’assessore Zilli, rimarcando come la cultura faccia crescere l’economia locale grazie alla valorizzazione dei saperi, delle filiere e delle imprese.

Un patrimonio sostenuto da oltre un milione di euro

La Regione ha già destinato alla Fondazione oltre un milione di euro in contributi, trasformando i fondi pubblici in cantieri, servizi e opportunità concrete. Gli interventi hanno riguardato:

  • 2021: manutenzione straordinaria con rinnovo di ingresso, biglietteria, bookshop e sala consultazione (100mila euro).
  • 2025: restauro e risanamento conservativo della facciata, recupero delle superfici del piano terra, restauro del portone ligneo e tinteggiatura di alcune sale (224mila euro).

Nuovi progetti per il biennio 2025/26

Sono già state assegnate le risorse per i prossimi due anni, che permetteranno:

  • la demolizione della vecchia tettoia e la costruzione di una nuova struttura polifunzionale per laboratori, spettacoli e incontri, con illuminazione del giardino e impianti di amplificazione (300mila euro);
  • interventi di restauro e risanamento su Casa Gortani, patrimonio della Fondazione (307mila euro);
  • un programma di laboratori didattici e di promozione territoriale rivolto soprattutto ai giovani (73.520 euro).

Tradizione e futuro: il progetto degli scarpetz

Tra le iniziative più apprezzate, Zilli ha ricordato il recupero della tradizione degli scarpetz, le tipiche calzature carniche. Unire memoria e futuro significa anche creare occasioni di lavoro e impresa per le nuove generazioni, rafforzando il legame tra artigianato e innovazione.

Il Museo “Gortani” si conferma così un presidio culturale strategico per la Carnia: un luogo in cui passato e presente dialogano, dando valore all’identità locale e aprendo nuove opportunità economiche e turistiche.

