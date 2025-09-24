Nuova apertura a Trieste, Maritani rigenera gli spazi dell’ex Bar Flavia

Trieste guadagna un nuovo presidio di pasticceria e ristoro in via Flavia, dove il marchio Maritani ha riattivato e completamente rinnovato gli spazi dell’ex Bar Flavia. L’apertura, avvenuta ieri 23 settembre 2025, porta servizi e socialità in uno snodo tra la zona industriale e una periferia popolosa, contribuendo a rimettere in circolo qualità e vitalità urbana.

Il plauso delle istituzioni

All’inaugurazione è intervenuto l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, che ha rivolto un “in bocca al lupo” alla famiglia Maritani, sottolineando come la città “abbia bisogno di servizi di questo tipo” per i tanti lavoratori e i residenti del circondario. Per l’assessore, il rilancio di locali da tempo inutilizzati rappresenta un contributo concreto alla socializzazione e alla qualità della vita cittadina.

Qualità, accoglienza e servizio continuativo

Il nuovo punto vendita punta su dolci artigianali, caffetteria e proposte salate per colazioni, pause pranzo e break pomeridiani. L’obiettivo è garantire accoglienza e rapidità nelle fasce orarie più frequentate da chi lavora in zona, offrendo prodotti freschi e un ambiente curato in cui fermarsi o acquistare take-away.

Recupero di uno spazio e valore per la comunità

La scelta di riqualificare un locale storico restituisce al quartiere un luogo di incontro e crea un effetto moltiplicatore: più sicurezza percepita, decoro urbano e potenziali ricadute occupazionali. Una buona pratica che si inserisce nella strategia di rigenerazione commerciale di Trieste e, più in generale, del Friuli-Venezia Giulia.

Maritani, un marchio che investe sul territorio

Con questa apertura, Maritani conferma la propria vocazione di impresa radicata che investe nel territorio, scommettendo su qualità, filiera corta e servizio di prossimità. Un tassello in più nella rete di luoghi del gusto che rendono Trieste una città sempre più vivibile e attrattiva.

