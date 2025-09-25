Seguici su

Cividale del FriuliInnovazioneRegione FVG

Ultravelocità in classe: l’Isis Paolino d’Aquileia entra nell’era della fibra

Fibra ottica e rete Lan potenziata all’Isis Paolino d’Aquileia di Cividale: con Ermes e Piano Scuole Fvg nasce un’infrastruttura digitale d’eccellenza che supporta didattica, produzione e innovazione
Avatar

Pubblicato

34 minuti fa

il

Foto di gruppo
Foto di gruppo

L’Istituto statale di istruzione superiore Paolino d’Aquileia di Cividale del Friuli compie un passo decisivo verso la digitalizzazione: sono stati completati i lavori di infrastrutturazione in fibra ottica e di adeguamento della rete Lan, grazie ai progetti Ermes e al Piano Scuole Fvg.
L’intervento, realizzato grazie alla sinergia tra Regione Friuli-Venezia Giulia, Insiel, Infratel e Mimit, garantisce connettività ultraveloce, stabile e capillare in tutti gli spazi didattici e produttivi dell’istituto.

Per approfondire:

Strumenti digitali per didattica e produzione

“Con questo intervento l’Istituto viene dotato di strumenti digitali all’avanguardia, inclusi quelli per l’uso dell’intelligenza artificiale, capaci di supportare la didattica e le attività produttive – ha spiegato l’amministratore unico di Insiel, Diego Antonini –. È un esempio concreto di come la sinergia tra più soggetti possa generare valore reale e nuove opportunità per studenti, docenti e comunità”.

Il collegamento alla Rete pubblica regionale (Rpr) e il potenziamento della rete interna assicurano banda larga e WiFi in tutte le strutture del complesso scolastico, dagli uffici amministrativi a aule, laboratori, cantina, frantoio, latteria e spaccio dei prodotti agricoli.

I relatori alla presentazione

I relatori alla presentazione

Friuli-Venezia Giulia tra le regioni più innovative

L’assessore regionale ai Servizi informativi Sebastiano Callari ha ricordato come il Friuli-Venezia Giulia sia classificato a livello europeo tra le regioni “strong innovator”, sottolineando l’impegno della Regione nell’investire sul digitale. “L’apprendimento e l’uso delle nuove tecnologie sono strumenti essenziali per mantenere e accrescere il nostro livello di innovazione”, ha affermato.

Il dirigente scolastico Simone Paliaga ha espresso grande soddisfazione, sottolineando l’importanza di avere un’infrastruttura tecnologica che accompagni l’istituto nelle sfide educative e produttive del futuro.

Una rete per il futuro delle scuole

Gli interventi a Cividale si inseriscono nel più ampio progetto Ermes, che porterà la connettività a banda ultralarga in 400 sedi pubbliche, di cui 170 scuole distribuite in 39 Comuni della regione. Attualmente i lavori sono in corso in altri 19 Comuni e l’intera operazione sarà completata entro il 2026.

Per l’Isis Paolino d’Aquileia, la nuova infrastruttura digitale non è solo una risposta ai bisogni immediati, ma rappresenta una base tecnologica solida per sviluppi futuri: laboratori avanzati, progetti di agricoltura di precisione, collaborazioni con enti di ricerca e imprese del territorio.

 

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

You must be logged in to post a comment Login

Tu cosa ne pensi?