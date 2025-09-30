Il governatore Fedriga accoglie Agnese Ghersi, nuova console onoraria di Francia

Un caloroso augurio di buon lavoro è stato rivolto ieri 29 settembre dal governatore Massimiliano Fedriga alla nuova console onoraria di Francia a Trieste, Agnese Ghersi, durante un incontro tenutosi nel Palazzo della Regione. Ai colloqui ha preso parte anche Riccardo Illy, predecessore dell’avvocata Ghersi nel ruolo di rappresentante onorario della Francia sul territorio.

Una comunità francese piccola ma vivace

Nel confronto è stata sottolineata la presenza in Friuli-Venezia Giulia di una comunità francese piccola ma vivace, impegnata nella vita culturale e sociale locale. Le parti hanno evidenziato la volontà di valorizzare le opportunità di interrelazione già esistenti e di ampliarle con iniziative che mettano in rete istituzioni, associazioni e realtà economiche dei due Paesi.

Alliance Française e ponti culturali

Sul fronte culturale è stato rimarcato il ruolo centrale dell’Alliance Française di Trieste, principale riferimento per corsi di lingua, scambi e attività culturali. In quest’ottica, l’azione del Consolato onorario potrà fungere da ponte tra scuole, università, enti culturali e operatori turistici, favorendo eventi, progetti didattici e rassegne che rafforzino la cooperazione transfrontaliera e la promozione del francese nel territorio.

Interlocuzioni istituzionali ed economiche

Accanto alla dimensione culturale, l’incontro ha richiamato l’attenzione anche sulle interlocuzioni istituzionali ed economiche. La presenza di una rappresentanza francese a Trieste contribuisce a facilitare contatti con il mondo imprenditoriale, la logistica e il cluster del mare, oltre che con il sistema della ricerca e dell’innovazione, settori nei quali la regione esprime eccellenze riconosciute.

Il profilo della nuova console onoraria

Agnese Ghersi, legale con doppia laurea, esercita la professione a Trieste e a Parigi e ha assunto da alcune settimane il nuovo incarico di console onoraria di Francia. La sua esperienza binazionale rappresenta un valore aggiunto per il consolidamento delle relazioni tra Trieste, il Friuli-Venezia Giulia e la Francia, assicurando continuità e prossimità ai cittadini francesi residenti e ai soggetti locali che intrattengono rapporti con la Repubblica francese.

