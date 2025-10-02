Trieste accende i riflettori sulla Supercoppa Italiana di volley femminile

Il 18 ottobre l’Allianz Dome di Trieste accoglierà la finale di Supercoppa Italiana di pallavolo femminile, evento che conferma il Friuli-Venezia Giulia come terra capace di ospitare appuntamenti sportivi di rilievo internazionale. Alla presentazione ufficiale erano presenti il direttore generale della Lega Pallavolo Serie A femminile Enzo Barbaro, il presidente regionale della Fipav Alessandro Michelli e il presidente del Coni Fvg Andrea Marcon.

Un’opportunità preziosa per la regione

L’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, portando anche i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, ha definito la scelta di Trieste “un’opportunità preziosa per il Friuli-Venezia Giulia”, ringraziando Lega Volley, Fipav e Coni per la fiducia. “Negli ultimi anni – ha dichiarato – la Regione ha investito in modo significativo per far conoscere le eccellenze del territorio, raccogliendo risultati importanti in termini di presenze e visibilità. Trieste è oggi la città trainante di questo percorso”.

Grandi eventi come motore turistico ed economico

La Supercoppa Italiana non è solo sport ma anche promozione economica e turistica, portando migliaia di persone tra atleti, staff, tifosi e appassionati. L’impatto si traduce in benefici per alberghi, ristorazione e attività locali, oltre a garantire una vetrina mediatica di livello nazionale e internazionale.

Una regione abituata ai grandi palcoscenici

Il Friuli-Venezia Giulia ha ormai consolidato la sua immagine di regione sportiva grazie a eventi come le tappe del Giro d’Italia, la Supercoppa Europea disputata a Udine lo scorso agosto e gli Eyof invernali. “Il merito – ha aggiunto Bini – è di un sistema sinergico, fatto di istituzioni, società sportive e federazioni che sanno lavorare insieme. Abbiamo impianti moderni e una rete di competenze che ci rende credibili per ospitare manifestazioni di questo livello”.

Lo sport come welfare sociale

Accanto alla dimensione economica e turistica, Bini ha evidenziato il valore educativo dello sport: “Quando i giovani vedono squadre vincenti cresce l’emulazione e si sviluppano percorsi di crescita personale. Lo sport è anche welfare sociale, strumento di inclusione e coesione”.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook