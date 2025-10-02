Seguici su

Regione FVGSport

Trieste accende i riflettori sulla Supercoppa Italiana di volley femminile

Trieste ospiterà il 18 ottobre la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile all’Allianz Dome. Un evento che rafforza il ruolo del Friuli-Venezia Giulia come vetrina sportiva, turistica e sociale
Avatar

Pubblicato

17 ore fa

il

Trieste accende i riflettori sulla Supercoppa Italiana di volley femminile
Trieste accende i riflettori sulla Supercoppa Italiana di volley femminile (© Depositphotos)

Il 18 ottobre l’Allianz Dome di Trieste accoglierà la finale di Supercoppa Italiana di pallavolo femminile, evento che conferma il Friuli-Venezia Giulia come terra capace di ospitare appuntamenti sportivi di rilievo internazionale. Alla presentazione ufficiale erano presenti il direttore generale della Lega Pallavolo Serie A femminile Enzo Barbaro, il presidente regionale della Fipav Alessandro Michelli e il presidente del Coni Fvg Andrea Marcon.

Per approfondire:

Un’opportunità preziosa per la regione

L’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, portando anche i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, ha definito la scelta di Trieste “un’opportunità preziosa per il Friuli-Venezia Giulia”, ringraziando Lega Volley, Fipav e Coni per la fiducia. “Negli ultimi anni – ha dichiarato – la Regione ha investito in modo significativo per far conoscere le eccellenze del territorio, raccogliendo risultati importanti in termini di presenze e visibilità. Trieste è oggi la città trainante di questo percorso.

La presentazione della supercoppa che verrà consegnata alla squadra vincitrice

La presentazione della supercoppa che verrà consegnata alla squadra vincitrice

Grandi eventi come motore turistico ed economico

La Supercoppa Italiana non è solo sport ma anche promozione economica e turistica, portando migliaia di persone tra atleti, staff, tifosi e appassionati. L’impatto si traduce in benefici per alberghi, ristorazione e attività locali, oltre a garantire una vetrina mediatica di livello nazionale e internazionale.

Una regione abituata ai grandi palcoscenici

Il Friuli-Venezia Giulia ha ormai consolidato la sua immagine di regione sportiva grazie a eventi come le tappe del Giro d’Italia, la Supercoppa Europea disputata a Udine lo scorso agosto e gli Eyof invernali. “Il merito – ha aggiunto Bini – è di un sistema sinergico, fatto di istituzioni, società sportive e federazioni che sanno lavorare insieme. Abbiamo impianti moderni e una rete di competenze che ci rende credibili per ospitare manifestazioni di questo livello”.

L'assessore regionale Sergio Emidio Bini con il trofeo che verrà assegnato sabato 18 ottobre a Trieste

L’assessore regionale Sergio Emidio Bini con il trofeo che verrà assegnato sabato 18 ottobre a Trieste

Lo sport come welfare sociale

Accanto alla dimensione economica e turistica, Bini ha evidenziato il valore educativo dello sport: Quando i giovani vedono squadre vincenti cresce l’emulazione e si sviluppano percorsi di crescita personale. Lo sport è anche welfare sociale, strumento di inclusione e coesione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

You must be logged in to post a comment Login

Tu cosa ne pensi?