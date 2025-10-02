Udine, maxi sequestro di droga: arrestato un 27enne in via Manzini

UDINE – Nel pomeriggio del 26 settembre, un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore di Udine ha portato a un’importante operazione antidroga. All’attività hanno preso parte squadra mobile, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, in un’azione congiunta volta a contrastare lo spaccio in città. Gli investigatori hanno seguito i movimenti sospetti di un giovane di 27 anni, di origini tunisine, che si muoveva con fare circospetto in alcune zone del centro.

La perquisizione in via Manzini

Le indagini hanno condotto gli agenti a un appartamento di via Manzini, dove il ragazzo disponeva di una stanza a uso esclusivo. Con il supporto delle unità cinofile della guardia di finanza di San Giorgio di Nogaro, la polizia ha dato avvio a una perquisizione accurata, che ha portato alla scoperta di un vero e proprio deposito della droga.

Nella stanza sono stati rinvenuti oltre 10 chilogrammi di hashish già suddivisi in panetti e circa 400 grammi di cocaina. Le sostanze erano già pronte per lo smercio, confezionate in involucri pronti per essere immessi sul mercato locale. Oltre agli stupefacenti, la polizia ha trovato 1.160 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e strumenti per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

L’arresto e la convalida del giudice

Il giovane è stato arrestato e condotto nel carcere di Udine. Successivamente, il 29 settembre, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura dei domiciliari presso l’abitazione della madre.

