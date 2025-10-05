L’APU, fresca di esordio, vicina alla rimonta a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Nel giorno del suo ritorno in serie A, dopo sedici anni di assenza, Udine esce sconfitta di misura per 76 a 71 dal campo di Reggio Emilia.

I bianconeri pagano due situazioni negative. La prima è l’assenza del playmaker Hickey, fermato da problemi alla caviglia. Il giocatore, pur presente a bordo campo, non è stato disponibile per il primo match stagionale e le sue condizioni verranno monitorate in attesa dell’OK dei medici alla ripresa dell’attività agonistica. La seconda è il dazio da pagare al noviziato nella nuova serie. Nel primo quarto, infatti, dopo un avvio promettente (6-9), i bianconeri subiscono le iniziative dei padroni di casa, sull’asse play-pivot formato dall’ex Caupain e dal centro colombiano Echenique, che portano Reggio Emilia a + 13 alla prima pausa.

I friulani, che hanno punti e sostanza da un buon Brewton, costretto ad agire spesso da playmaker per sopperire all’assenza di Hickey, hanno il merito di rimanere aggrappati alla gara e di aumentare progressivamente i giri del proprio motore. Non è un caso che i successivi parziali dei quarti sono vinti dai bianconeri, eccezion fatta per il terzo finito in parità.

Nell’ultima frazione di gioco, i ragazzi guidati da coach Vertemati ritrovano anche il tiro da tre punti che tanto era mancato nelle prime tre frazioni della gara e riaprono decisamente il match, ispirati dall’energia di Alibegovic. Una tripla del capitano e una a testa di Calzavara ed Ikangi riportano Udine a un solo possesso di distacco (67-65) a circa 5′ dalla fine del match mettendo non poco paura ai padroni di casa. Gli emiliani nelle battute conclusive riescono, però, a riprendere le redini del match e a sfruttare alcuni errori al tiro dalla distanza dei friulani che non riescono, così, a completare la rimonta.

Molto chiare le ragioni della sconfitta per coach Vertemati nel post-gara: “Il primo quarto non l’abbiamo giocato, mentre gli altri tre, pur se conditi da errori, li abbiamo giocati. Abbiamo permesso nel primo quarto a troppi giocatori avversari di entrare nel match e poi è stato difficile recuperare. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, abbiamo vinto a rimbalzo, ma abbiamo accusato almeno due prestazioni di giocatori sotto il loro livello. Dobbiamo ripartire dal nostro secondo”.

UNA Hotels Reggio Emilia – Apu Old Wild West Udine 76-71 (26-13, 42-32, 63-53)

UNA Hotels Reggio Emilia: Barford 10, Woldatensae 5, Mainini n.e., Caupain 11, Williams 13, Smith 2, Uglietti 2, Severini 3, Deme n.e., Echenique 15, Vitali 2, Cheatham 13. All.: Priftis.

Apu Old Wild West Udine: Alibegovic 9, Spencer 4, Hickey n.e., Pavan n.e., Mekowulu 6, Da Ros 3, Bendzius 9, Brewton 17, Dawkins 9, Calzavara 9, Ikangi 5, Mizerniuk n.e.. Allenatore: Vertemati.

