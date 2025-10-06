Trieste
Riscaldamenti a Trieste: ecco le regole per l’accensione 2025
Trieste, il Comune chiarisce le regole per l’accensione dei riscaldamenti: date, orari e temperature
Il Comune di Trieste informa che, come previsto per i Comuni in fascia climatica E, gli impianti di riscaldamento possono essere accesi dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore al giorno, tra le 5 e le 23.
Fuori da questo periodo, è possibile accendere i riscaldamenti solo in caso di freddo anomalo, senza necessità di autorizzazioni, ma non oltre le 7 ore al giorno. In ogni caso, le temperature interne non devono superare i 20°-22° C.
Uso consapevole e rispetto delle regole
Il Comune invita i cittadini a usare gli impianti in modo responsabile, per contenere i consumi e contribuire al risparmio energetico e alla qualità dell’aria.
