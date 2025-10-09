Cronaca & AttualitàPordenoneRegione FVG
Ciclabile tra Pordenone e Azzano Decimo, via alla progettazione del tratto mancante sul Meduna
Avviata la progettazione del tratto mancante della ciclovia regionale tra Pordenone e Azzano Decimo: sarà eliminata la strettoia sul ponte del Meduna, più sicurezza e continuità per pendolari e cicloturisti
Avviata la progettazione del collegamento ciclabile Pordenone–Azzano Decimo, parte della ciclovia di interesse regionale lungo il fiume Meduna. Obiettivo: chiudere la “strettoia” sul ponte e garantire un percorso continuo e sicuro per pendolari, studenti e cicloturisti.
Sopralluogo istituzionale e prossimi step
Nel pomeriggio del 9 ottobre l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante ha effettuato un sopralluogo con il sindaco di Azzano Decimo Massimo Piccini, i tecnici comunali e i funzionari di Fvg Strade per verificare lo stato della progettazione e definire i passaggi operativi.
Il nodo critico: la strettoia sul ponte del Meduna
Oggi, in corrispondenza del ponte sul Meduna, il transito in bici è difficoltoso per via di una strettoia: il progetto punta a eliminare il “collo di bottiglia”, aumentando sicurezza e scorrevolezza del traffico ciclabile tra i due centri abitati.
Iter amministrativo e tempistiche
Con l’assestamento 2023 la Regione ha finanziato a Fvg Strade la progettazione del tratto mancante. Il Comune di Azzano Decimo ha avviato la procedura urbanistica per adeguare il tracciato, mentre Fvg Strade curerà la progettazione definitiva ed esecutiva con l’obiettivo di apertura cantieri tra fine 2026 e 2027.
Un progetto di rete: Regione, Fvg Strade e Comuni
L’intervento nasce da un lavoro congiunto tra Regione, Fvg Strade e amministrazioni locali per migliorare la sicurezza stradale e rafforzare la rete ciclabile regionale, rendendola più integrata, sostenibile e attrattiva.
Benefici attesi per territorio e turismo
La nuova ciclabile promuoverà:
- Sicurezza per chi usa la bici negli spostamenti quotidiani.
- Intermodalità con trasporto pubblico e collegamenti urbani.
- Valorizzazione turistica del corridoio del Meduna, con ricadute su commercio di prossimità e servizi.
