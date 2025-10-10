Seguici su

Cronaca & AttualitàRegione FVG

Consegnato il Premio “Gianni Bravo”: giovani idee per legalità, clima e sviluppo in Friuli-Venezia Giulia

Informest consegna a Trieste il Premio “Gianni Bravo”: riconoscimenti a quattro laureati di Udine e Trieste per tesi su legalità, patrimonio della Carnia, trasporti e clima
Avatar

Pubblicato

60 minuti fa

il

Foto di gruppo con i laureati premiati
Foto di gruppo con i laureati premiati

Si è svolta ieri 9 ottobre a Trieste la consegna del Premio di laurea “Gianni Bravo”, iniziativa promossa da Informest in memoria del suo primo presidente, figura chiave dell’agenzia pubblica attiva dal 1991 nella cooperazione internazionale e nell’internazionalizzazione delle imprese. Presenti, tra gli altri, l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il direttore di Informest Graziano Lorenzon e Gina Berton, moglie di Gianni Bravo.

Per approfondire:

Zilli: “Un ponte tra eccellenza e opportunità future”

Per l’assessore Barbara Zilli, Informest è un partner strategico della Regione: «Il Premio “Gianni Bravo” crea un ponte tra l’eccellenza dei nostri migliori talenti e le opportunità che il Friuli-Venezia Giulia saprà generare nei prossimi anni». Gli elaborati premiati potranno offrire spunti concreti per le politiche regionali, grazie anche alla collaborazione consolidata con Informest.

L'assessore Zilli alla consegna del premio di laurea "Gianni Bravo" a Trieste

L’assessore Zilli alla consegna del premio di laurea “Gianni Bravo” a Trieste

I vincitori 2025: temi ad alto impatto per comunità e sviluppo

Sono quattro i giovani selezionati tra le Università di Udine e Trieste per l’edizione 2025:

  • Federica ZambonPremio laurea triennale con una tesi sul traffico illegale di animali da compagnia in Friuli-Venezia Giulia: un tema cruciale per legalità, tutela degli animali e sicurezza sanitaria.
  • Veronica DreassiPremio laurea magistrale con una tesi sulla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale in Carnia, leva di sviluppo sostenibile e turismo responsabile.
  • Menzione a Giacomo Trento per il lavoro sul sistema integrato dei trasporti regionali, decisivo per mobilità, intermodalità e decarbonizzazione.
  • Menzione a Marta Dri per l’analisi sull’impatto dei cambiamenti climatici sulle reti fognarie urbane, tema chiave per resilienza e infrastrutture idriche.

Il riconoscimento valorizza i giovani talenti locali e orienta l’attenzione su sfide reali: contrasto all’illegalità, transizione ecologica, mobilità intelligente, turismo e cultura come motori di crescita. In questo modo, accademia, istituzioni e impresa si incontrano, generando conoscenza applicabile e progetti con ricadute concrete sul territorio.

Il ricordo di Gianni Bravo

Istituito per onorare la memoria di Gianni Bravo (scomparso nel 2023), il premio è anche un tributo alla sua visione: investire sui giovani, sulla ricerca e sulle potenzialità del Friuli-Venezia Giulia per aprire la regione al mondo senza perdere il legame con le proprie radici.

Informest, motore di cooperazione dal 1991

Con una storia trentennale, Informest ha consolidato relazioni e progetti nell’area euro-adriatica e oltre, rafforzando la competitività delle imprese e sostenendo programmi comunitari. Il Premio “Gianni Bravo” si inserisce in questo percorso come strumento di scouting e accelerazione delle competenze emergenti.

Prospettive: dai lavori premiati alle politiche pubbliche

Gli argomenti premiati intercettano priorità strategiche regionali: benessere animale e legalità, valorizzazione dei territori interni, infrastrutture resilienti e mobilità sostenibile. La loro trasferibilità in policy e progetti europei rende il premio una palestra di innovazione al servizio della comunità.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

You must be logged in to post a comment Login

Tu cosa ne pensi?