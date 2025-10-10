Cronaca & AttualitàRegione FVG
Consegnato il Premio “Gianni Bravo”: giovani idee per legalità, clima e sviluppo in Friuli-Venezia Giulia
Informest consegna a Trieste il Premio “Gianni Bravo”: riconoscimenti a quattro laureati di Udine e Trieste per tesi su legalità, patrimonio della Carnia, trasporti e clima
Si è svolta ieri 9 ottobre a Trieste la consegna del Premio di laurea “Gianni Bravo”, iniziativa promossa da Informest in memoria del suo primo presidente, figura chiave dell’agenzia pubblica attiva dal 1991 nella cooperazione internazionale e nell’internazionalizzazione delle imprese. Presenti, tra gli altri, l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il direttore di Informest Graziano Lorenzon e Gina Berton, moglie di Gianni Bravo.
Zilli: “Un ponte tra eccellenza e opportunità future”
Per l’assessore Barbara Zilli, Informest è un partner strategico della Regione: «Il Premio “Gianni Bravo” crea un ponte tra l’eccellenza dei nostri migliori talenti e le opportunità che il Friuli-Venezia Giulia saprà generare nei prossimi anni». Gli elaborati premiati potranno offrire spunti concreti per le politiche regionali, grazie anche alla collaborazione consolidata con Informest.
I vincitori 2025: temi ad alto impatto per comunità e sviluppo
Sono quattro i giovani selezionati tra le Università di Udine e Trieste per l’edizione 2025:
- Federica Zambon – Premio laurea triennale con una tesi sul traffico illegale di animali da compagnia in Friuli-Venezia Giulia: un tema cruciale per legalità, tutela degli animali e sicurezza sanitaria.
- Veronica Dreassi – Premio laurea magistrale con una tesi sulla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale in Carnia, leva di sviluppo sostenibile e turismo responsabile.
- Menzione a Giacomo Trento per il lavoro sul sistema integrato dei trasporti regionali, decisivo per mobilità, intermodalità e decarbonizzazione.
- Menzione a Marta Dri per l’analisi sull’impatto dei cambiamenti climatici sulle reti fognarie urbane, tema chiave per resilienza e infrastrutture idriche.
Il riconoscimento valorizza i giovani talenti locali e orienta l’attenzione su sfide reali: contrasto all’illegalità, transizione ecologica, mobilità intelligente, turismo e cultura come motori di crescita. In questo modo, accademia, istituzioni e impresa si incontrano, generando conoscenza applicabile e progetti con ricadute concrete sul territorio.
Il ricordo di Gianni Bravo
Istituito per onorare la memoria di Gianni Bravo (scomparso nel 2023), il premio è anche un tributo alla sua visione: investire sui giovani, sulla ricerca e sulle potenzialità del Friuli-Venezia Giulia per aprire la regione al mondo senza perdere il legame con le proprie radici.
Informest, motore di cooperazione dal 1991
Con una storia trentennale, Informest ha consolidato relazioni e progetti nell’area euro-adriatica e oltre, rafforzando la competitività delle imprese e sostenendo programmi comunitari. Il Premio “Gianni Bravo” si inserisce in questo percorso come strumento di scouting e accelerazione delle competenze emergenti.
Prospettive: dai lavori premiati alle politiche pubbliche
Gli argomenti premiati intercettano priorità strategiche regionali: benessere animale e legalità, valorizzazione dei territori interni, infrastrutture resilienti e mobilità sostenibile. La loro trasferibilità in policy e progetti europei rende il premio una palestra di innovazione al servizio della comunità.
