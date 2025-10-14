Udine Retail 2025: evento per il rilancio del commercio urbano

Udine si prepara ad accogliere la prima edizione di “Udine Retail”, in programma lunedì 27 ottobre 2025 presso Spazio Villalta. L’iniziativa mira a creare un dialogo concreto tra i protagonisti del commercio urbano, del real estate e del franchising, mettendo in rete idee, immobili e opportunità di investimento.

Promosso dal Comune di Udine, con la collaborazione di Camera di Commercio Pordenone-Udine, Confcommercio, Assofranchising, Confimprese, FIAIP e FIMAA, l’evento sarà riservato a un pubblico professionale e accessibile solo su invito.

Obiettivi e formato innovativo

A differenza delle tradizionali fiere di settore, Udine Retail si configura come una giornata operativa. Niente stand, ma incontri B2B da 20 minuti organizzati grazie a un profilo digitale che metterà in relazione domanda e offerta.

Accanto agli appuntamenti individuali, la giornata prevede tavoli tematici su sostenibilità commerciale, innovazione, finanza e franchising, oltre a pitch rapidi di progetti imprenditoriali e desk informativi con dati aggiornati sugli immobili sfitti. Uno spazio sarà dedicato anche a consulenze legali e fiscali per favorire la nascita di nuove attività in città.

Contributi fino a 50.000 euro per nuove aperture

Durante l’evento verrà illustrato il nuovo bando comunale per lo sviluppo economico urbano, che prevede contributi a fondo perduto fino a 50.000 euro per chi apre nuove attività nel centro di Udine.

Un’iniziativa che mira a stimolare l’imprenditoria locale e riattivare gli spazi commerciali oggi inutilizzati, sostenendo chi vuole investire nella città.

Venanzi: “Un tavolo che genera sviluppo vero”

Il vicesindaco e assessore alle Attività produttive, Alessandro Venanzi, sottolinea come Udine Retail rappresenti un punto di svolta per la città:

“Con questo tavolo vogliamo rendere tangibile il lavoro fatto negli ultimi anni, trasformando dati e analisi in occasioni reali di sviluppo. Mettiamo attorno allo stesso tavolo soggetti che raramente dialogano, generando nuove aperture e una rinnovata vivibilità urbana”.

Venanzi evidenzia anche l’importanza di un approccio basato su dati e connessioni, elementi che rendono Udine un modello di commercio urbano sostenibile e innovativo.

Da Pozzo: “Fare sistema per rilanciare il commercio”

Sulla stessa linea il presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine e di Confcommercio Udine, Giovanni Da Pozzo:

“Il commercio sta attraversando una fase di trasformazione. Questa iniziativa si distingue perché coinvolge tutti gli attori – istituzioni, proprietari e operatori – in un percorso condiviso basato su dati e competenze. È un progetto capace di fare sistema e colmare la distanza tra domanda e offerta”.

“UDIN È RE”: il commercio come rete e rinascita

Il progetto si riconosce nel marchio “UDIN È RE”, acronimo di Retail e Real Estate, ma anche di Rinascita, Rigenerazione e Rete.

Un’identità che vuole riportare al centro il valore dei luoghi e delle relazioni, trasformando Udine in un laboratorio di innovazione commerciale e urbana, dove spazi e persone tornano a dialogare.

