Due tunisini e un bengalese arrestati per spaccio a Udine

UDINE – Detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è l’accusa per due cittadini tunisini fermati dagli agenti della Polizia di Stato di Udine durante un servizio di controllo in via Cividale. Alla vista della volante, i due uomini hanno tentato di allontanarsi velocemente imboccando via dei Casali Oselin, ma sono stati raggiunti e bloccati.

Durante la perquisizione, uno dei due è stato trovato con quasi sei grammi di cocaina, già suddivisa in 11 dosi pronte per la vendita, oltre a una consistente somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza di reato. Il connazionale che era con lui è stato invece denunciato a piede libero in concorso, poiché in suo possesso sono stati trovati alcuni cristalli di sostanza non ancora identificata, ora sottoposta ad analisi di laboratorio.

Il secondo intervento in zona via Aquileia

Poche ore più tardi, un’altra volante della Questura di Udine è intervenuta nella struttura Caritas di vicolo Stabernao, in zona via Aquileia, dove era stato segnalato un ospite che si stava comportando in modo molesto nei confronti degli altri utenti.

Si trattava di un giovane bengalese di 25 anni. Gli agenti, intervenuti per farlo allontanare dal centro, hanno deciso di ispezionare la sua stanza, rinvenendo un panetto di oltre 80 grammi di hashish e nove dosi di cocaina già confezionate per la vendita.

Vista la notevole quantità di sostanza stupefacente, il 25enne – pur privo di precedenti penali specifici – è stato tratto in arresto e condotto al carcere di Udine su disposizione del pubblico ministero di turno.

Arresti e indagini in corso

I tre uomini coinvolti nelle due operazioni sono stati condotti alla casa circondariale di Udine, dove resteranno in attesa dell’udienza di convalida. La Polizia di Stato prosegue le indagini per chiarire se i due episodi possano essere collegati e per individuare la rete di approvvigionamento della droga.

Con questi nuovi arresti, la Questura conferma l’attenzione costante verso il contrasto allo spaccio di stupefacenti, con controlli mirati e azioni tempestive nelle aree sensibili del capoluogo friulano

