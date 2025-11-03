Valmaura e Borgo San Sergio, due arresti in pochi giorni

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trieste hanno eseguito due distinti ordini di carcerazione, in altrettante operazioni, nei confronti di soggetti già noti alle forze dell’ordine e colpiti da provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria.

Primo arresto in via Valmaura

Il primo intervento è avvenuto nella tarda serata del 25 ottobre, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di via Valmaura. Nel corso dei controlli, i militari hanno identificato un cittadino italiano del 1976, pluripregiudicato, su cui pendeva un ordine di carcerazione per cumulo di pene pari a 7 mesi e 20 giorni di reclusione, disposto dal Tribunale di Trieste. Dopo le consuete formalità, l’uomo è stato condotto al carcere del Coroneo, dove sconterà la pena residua.

Secondo intervento a Borgo San Sergio

Tre giorni più tardi, nella mattinata del 28 ottobre, un’altra operazione ha portato a un nuovo arresto. Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, i Carabinieri hanno rintracciato un cittadino italiano del 1982 nel quartiere Borgo San Sergio. Sul soggetto pendeva un ordine di carcerazione per il reato di rapina, emesso anch’esso dal Tribunale di Trieste. L’uomo dovrà scontare una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione. Conclusi gli accertamenti e la notifica del provvedimento, anche lui è stato tradotto presso il carcere del Coroneo.

Impegno costante sul territorio

Le due operazioni, condotte a pochi giorni di distanza, testimoniano il costante impegno dei Carabinieri di Trieste nelle attività di controllo e repressione dei reati legati a spaccio e criminalità comune, con particolare attenzione ai quartieri cittadini più sensibili.

