Natale a Udine, settimana di eventi e spettacoli: cori, laboratori e Babbo Natale animano la città

Il Natale si avvicina e Udine si prepara a vivere una vera festa collettiva: la settimana che porta all’ultimo weekend prima del 25 dicembre sarà animata da un programma diffuso tra centro storico, quartieri, biblioteche e spazi culturali, tra luci, ghirlande, bevande calde e canti della tradizione. In calendario attività per famiglie, animazione, laboratori creativi e appuntamenti culturali dedicati a tutte le età.

Gli appuntamenti della settimana dal 16 al 19 dicembre

Da martedì 16 a venerdì 19 dicembre la città sarà attraversata da una fitta serie di eventi.

Martedì 16 dicembre si parte con concerti e canti natalizi a cura delle scuole in via Lionello e sotto la Loggia di San Giovanni. In programma anche il laboratorio di piccolo circo all’ex Chiesa di San Francesco, oltre ad attività creative, letture animate e laboratori inclusivi nelle biblioteche civiche e alla Ludoteca comunale. In serata, al Teatro San Giorgio, va in scena lo spettacolo “Io sono moltitudine”.

Mercoledì 17 dicembre spazio, tra gli altri appuntamenti, all’“Ora delle storie” nelle biblioteche di quartiere e alla presentazione del libro “L’invenzione del dottor Miller” alla Biblioteca Joppi.

Giovedì 18 dicembre è dedicato soprattutto ad attività ludiche e teatrali, con laboratori per bambini e giochi da tavolo nelle biblioteche.

Venerdì 19 dicembre, in centro storico, è attesa l’esibizione del Copernicoro in Piazzetta Lionello.

Il weekend del 20 e 21 dicembre tra spettacoli e animazione

Il fine settimana di sabato 20 e domenica 21 dicembre concentra molti appuntamenti tra animazione, spettacoli e proposte per famiglie.

Sabato 20 dicembre ospiterà il presepe vivente “Natività a Udine”. Il centro storico sarà poi animato dalla pattinata dei Babbi Natale, dai cori, dall’uscita dei Krampus e da iniziative itineranti.

Domenica 21 dicembre la città propone una programmazione diffusa per tutta la giornata, già dalla mattina, con concerti e letture con musica dal vivo. Previsti anche momenti per famiglie nei musei, aperture straordinarie della Ludoteca comunale, la slitta itinerante nel centro storico e concerti corali in Duomo e nelle frazioni. Nel pomeriggio, spazio ai laboratori alla Casetta di Babbo Natale in Piazza Matteotti, che proseguirà le attività anche nei giorni successivi fino alla Vigilia con ulteriori proposte creative e l’arrivo di Babbo Natale.

La Casetta di Babbo Natale in Piazza Matteotti

In Piazza Matteotti, la Casetta di Babbo Natale resta un punto di riferimento soprattutto per i più piccoli. Nel pomeriggio di sabato 20 dicembre è in programma il Quiz di Natale, un’occasione ludica per scoprire curiosità e tradizioni legate alle feste. Domenica 21 dicembre la Casetta ospiterà laboratori artistici dedicati alla tombola natalizia e alle “magie da filo”, con attività manuali pensate per stimolare la creatività.

I laboratori continuano anche nei giorni immediatamente precedenti al 25: lunedì 22 dicembre con “in ogni pagine” per creare un segnalibro personalizzato, martedì 23 dicembre con la realizzazione di una ghirlanda decorata. La Vigilia, infine, sarà il giorno dell’arrivo di Babbo Natale in piazza, pronto a incontrare grandi e piccoli e a distribuire caramelle.

“Doni di luce” ai Civici Musei: visita teatralizzata al Museo Etnografico

Tra le proposte del weekend, sabato 20 dicembre alle ore 20 il Museo Etnografico del Friuli ospita “La notte dell’attesa. Il viandante e la luce che mancava”, una visita guidata teatralizzata di due ore a cura del Servizio Didattico dei Civici Musei di Udine con il Teatro della Sete. Il percorso narrativo e sonoro, ambientato negli spazi del museo di via Grazzano, coinvolgerà adulti e bambini sul tema dell’attesa, guidati da mediatrici e dalla figura di un viandante. La partecipazione è gratuita con l’acquisto del biglietto dei musei, con prenotazione obbligatoria (telefono 345 2681647 o e-mail didatticamusei@comune.udine.it)

