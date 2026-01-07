Quelle serate sotto la torre del jazz!

CIVIDALE DEL FRIULI – La bellezza della torre di Porta San Pietro (suggestivo falso storico), le luci della sera che scendono su una delle perle del FVG, l’impagabile fascino di un centro città da anni patrimonio UNESCO, le antiche mura di cinta, l’arsenale di Venezia. Atmosfera conviviale, taglieri di salumi e formaggi di piccoli produttori locali, vini di Collio e Colli Orientali. E tutti i venerdì sera la miglior musica jazz di qualità con interpreti regionali, nazionali ed in particolari occasioni – come avremo modo di vedere – anche internazionali.

Siamo all’Arsenale Jazzhouse di piazza Dante, dove Loris Piccinutto (bassista e contrabbassista ancora in attività) ha creato una meta di pellegrinaggio per gli appassionati del genere che ogni venerdì sera popolano uno dei locali più caratteristici di Cividale. E non solo di Cividale.

Nello specifico, il jazzmenù – come ama intitolarlo lo stesso Loris – parte il 9 con un trio creato di recente formazione anche se composto da musicisti navigati quali Flavio Davanzo (tromba), Riccardo Morpurgo (tastiere) e Francesco Vattovaz (batteria). “E’ un trio creato da poco, specifica il pianista e tastierista di Trieste, che propone brani originali perlopiù firmati dal sottoscritto e Davanzo, con suoni piuttosto elettrici dove uso il synth al posto del basso. Non è il classico jazz da ascolto” intercala Morpurgo “ma troverete una certa contaminazione in direzione prog, come nel mio stile compositivo, con synth monofonici e Fender Rhodes a farla da padrone nel caleidoscopio sonoro attingendo a sonorità tipiche del mondo prog anni ‘70. Jazz moderno insomma, alcune ballads composte da Flavio ed uno standard di Carla Bley”.

Si prosegue il 16 gennaio (tutti i concerti sono di venerdì con inizio ore 21) con un progetto speciale che arriva dall’Argentina: Federico Hilal, Nahuel Bailo e Gabriel Gall ovvero i Tres Latin Jazz proporranno un repertorio tra tango argentino, candombe uruguayana, samba, in una fusione jazz composta da soli brani originali per gli appassionati del genere. Partecipazione straordinaria in un paio di tracce di Carolina Pocosgnich, flautista di Cividale originaria di Buenos Aires e motore propulsivo dell’evento.

Ventitrè del mese: Limen Trio ovvero Simone Di Gennaro, Alberto Lanner e Davide Fradeloni. A seguire come nei jazz club che si rispettino… jam session, altro marchio di fabbrica del locale. Ora diteci dove trovate un’altra location che la propone!

Il mese si conclude l’ultimo venerdì (30) con il Sosuu Quartet di Pietro Spanghero, Shunsuke Senda, Giulio Scaramella e Daniele Furlan. Attiva dal 2014 con già due album all’attivo per Birdland Records, la formazione capitanata da Spanghero proporrà tutti brani originali del terzo disco (in arrivo) sulle suggestioni del jazz contemporaneo che strizza l’occhio al funk e all’elettronica.

Per info e prenotazioni: +39 339 720 4264

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook