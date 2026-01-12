Huawei potenzia BIC Incubatori FVG: nasce a Trieste un campus digitale ultra performante per startup e imprese

TRIESTE – Un’infrastruttura condivisa ma completamente autonoma, pensata per sostenere l’innovazione e la crescita delle imprese. È questo il cuore del progetto realizzato da Huawei, in collaborazione con Gruppo Euris Spa, per il BIC Incubatori FVG di Trieste. L’intervento ha portato al potenziamento della rete campus dell’hub, consentendo alle 36 aziende ospitate di gestire in piena indipendenza le proprie strategie IT, pur beneficiando di una piattaforma tecnologica comune, sicura e altamente performante.

L’obiettivo è chiaro: offrire servizi digitali avanzati, affidabili e scalabili, in grado di rispondere alle esigenze di realtà molto diverse tra loro, accomunate da un forte orientamento all’innovazione.

Un incubatore storico che guarda al futuro

Fondato nel 1989, BIC Incubatori FVG è il primo incubatore di imprese in Italia e rappresenta da oltre trent’anni un punto di riferimento per lo sviluppo imprenditoriale del territorio. Nel tempo ha accompagnato più di 300 società nel loro percorso di crescita, grazie a un sistema integrato di servizi e competenze.

La natura stessa dell’hub, popolato da aziende digitalmente evolute e con necessità IT specifiche, ha reso indispensabile la realizzazione di un’infrastruttura ad alta ridondanza, priva di single point of failure e in grado di garantire livelli di servizio paragonabili a quelli di un Internet Service Provider.

Architettura avanzata e massima sicurezza dei dati

La soluzione progettata da Huawei risponde a queste esigenze con una rete campus di ultima generazione. Gli oltre 60 laboratori presenti nell’hub sono collegati a 7 cabinet, ai quali si connettono i dispositivi delle singole aziende. Le imprese che dispongono di più laboratori possono contare su una rete virtuale dedicata, totalmente isolata da quelle degli altri utenti.

Questo approccio garantisce massima sicurezza, riservatezza dei dati e indipendenza operativa, permettendo a ogni realtà di gestire i propri processi IT senza interferenze.

Prestazioni elevate e continuità operativa garantita

Dal punto di vista delle prestazioni, la rete è stata progettata su più livelli. Ogni laboratorio è dotato di un doppio collegamento in fibra ottica da 10 Gb/s verso il data center, assicurando ridondanza e continuità operativa. Ciascun cabinet integra uno switch di rete Huawei collegato all’infrastruttura wireless, che supporta oltre 70 access point alimentati tramite porte a 10 Gb/s.

Un apparato dedicato gestisce inoltre la connessione dell’infrastruttura IoT dell’edificio – controllo accessi, videosorveglianza e sensori ambientali – con una capacità di 2 × 100 Gb/s. Nel complesso, la rete è in grado di gestire fino a 350 Gb/s di traffico wireless, senza colli di bottiglia, anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Un modello di riferimento per l’innovazione

Grazie a questa architettura, BIC Incubatori FVG si afferma come un ecosistema digitale all’avanguardia, capace di supportare applicazioni ad alta intensità di dati e di offrire alle aziende incubate un’infrastruttura sicura, flessibile e scalabile. Un modello innovativo di co-working tecnologico, che coniuga efficienza condivisa e piena autonomia, ponendosi come riferimento per gli hub d’innovazione del futuro.

