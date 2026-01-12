Nuova sede a Martignacco per il Teatri Stabil Furlan

Un nuovo capitolo si apre per il Teatri Stabil Furlan, che inaugura la propria nuova sede a Torreano di Martignacco, negli spazi dell’Ente Fiera. Un passaggio simbolico e concreto che rafforza il ruolo del teatro professionale in lingua friulana come presidio culturale stabile, riconoscibile e proiettato nel futuro.

All’inaugurazione, sabato 10 gennaio, ha partecipato l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha sottolineato il valore strategico dell’investimento regionale nel settore culturale.

Roberti: “Una visione chiara e responsabile per la cultura”

“La Regione Friuli-Venezia Giulia ha scelto di investire in un progetto culturale capace di dare al teatro in lingua friulana una dimensione continuativa, riconoscibile e duratura”, ha dichiarato Roberti, evidenziando come il percorso del Teatri Stabil Furlan sia frutto di una visione chiara e di una gestione responsabile delle risorse pubbliche.

Secondo l’assessore, il valore del progetto risiede nella capacità di trasformare i finanziamenti in progettualità concreta, rafforzando nel tempo la credibilità artistica e istituzionale della realtà teatrale.

Dal 2019 una crescita costante e riconosciuta

Nel suo intervento, Roberti ha ricordato il percorso di crescita avviato nel 2019, anno in cui il Teatri Stabil Furlan ha consolidato il proprio ruolo nella produzione teatrale professionale in friulano, mantenendo fede agli obiettivi statutari e ampliando progressivamente il proprio raggio d’azione.

Un cammino che ha portato il teatro a diventare punto di riferimento per la cultura friulana contemporanea, capace di dialogare con istituzioni, territori e pubblico.

Il Festival “Lenghis” e l’apertura europea

Tra i momenti più significativi citati dall’assessore, l’organizzazione nel 2025 del Festival europeo del teatro delle lingue minoritarie “Lenghis”, ospitato tra Gorizia e Nova Gorica. Un’esperienza che ha dimostrato la capacità del Teatri Stabil Furlan di operare in un contesto culturale internazionale, promuovendo il dialogo tra identità linguistiche e artistiche diverse.

Una nuova sede per prove e spettacoli

La nuova sede di Torreano di Martignacco ospiterà attività di prova e rappresentazioni teatrali di dimensioni contenute, offrendo spazi adeguati allo sviluppo creativo e produttivo della compagnia. Un luogo pensato non solo come sede operativa, ma come polo culturale vivo, capace di alimentare la produzione artistica e la diffusione della lingua friulana.

“La nuova sede rappresenta un ulteriore elemento di prospettiva e continuità – ha concluso Roberti –. Come Regione intendiamo continuare a sostenere questo percorso, accompagnandone la crescita nel tempo”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook