Lavoro: recruiting day a Lignano, 340 posti per la stagione estiva 2026

Lignano Sabbiadoro si prepara alla stagione estiva 2026 con un’importante occasione occupazionale: martedì 24 febbraio si terrà un nuovo Recruiting Day promosso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con Confcommercio Udine. Una giornata interamente dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico e dei pubblici esercizi, con 340 posizioni aperte.

L’evento, ospitato all’auditorium “Sala dei Mille” del Bella Italia Village, coinvolgerà 49 strutture ricettive e attività del territorio lignanese, confermando il ruolo centrale del comparto turistico per l’economia regionale.

Crescono le opportunità, +21% di posti rispetto al 2025

Il recruiting day di Lignano segna un incremento del 21% delle posizioni disponibili rispetto all’edizione 2025, quando erano stati messi a disposizione 280 posti di lavoro. Un dato che testimonia la forte domanda di personale in vista della prossima stagione estiva.

«Il Recruiting Day di Lignano Sabbiadoro – ha ricordato l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen – si inserisce in un percorso avviato nel 2025 che ha già dato risultati concreti, distinguendosi come uno dei “best performer” in termini di assunzioni e soddisfazione delle aziende».

Si tratta, inoltre, del sesto recruiting day promosso dall’Amministrazione regionale nel 2026, dopo gli appuntamenti già realizzati a Tolmezzo e Udine.

Figure ricercate: dal turismo alla ristorazione

Le aziende partecipanti sono alla ricerca di personale in numerosi ambiti professionali, tra cui:

Accoglienza e reception

Amministrazione

Cucina

Sala e bar

Pulizie

Manutenzione del verde

Guardianato notturno

Assistenza bagnanti, con o senza brevetto

Un’offerta ampia e diversificata che si rivolge sia a lavoratori con esperienza sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al settore turistico.

Come candidarsi

Le persone interessate potranno candidarsi entro domenica 15 febbraio 2026, inviando il proprio curriculum vitae attraverso il link “MI CANDIDO” disponibile nella pagina dedicata sul sito della Regione.

Dopo una fase di preselezione, i candidati ritenuti idonei riceveranno, tra il 18 e il 23 febbraio, una comunicazione via e-mail con l’orario del colloquio, che si svolgerà martedì 24 febbraio a Lignano Sabbiadoro.

Per informazioni: 0432 279962 – servizi.imprese@regione.fvg.it

