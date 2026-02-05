Fedriga incontra il viceambasciatore tedesco: asse Fvg-Germania su economia, infrastrutture e porto di Trieste

Economia, sicurezza e infrastrutture al centro dell’incontro tra il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il viceambasciatore di Germania in Italia Benjamin Hanna, svoltosi nella sede della Regione. Un confronto definito particolarmente amichevole, che ha confermato la volontà comune di rafforzare la cooperazione bilaterale su temi strategici per lo sviluppo dei territori.

Il dialogo ha messo in evidenza il ruolo sempre più centrale del Friuli-Venezia Giulia nel contesto europeo, grazie alla sua posizione geografica e alle sue infrastrutture, che lo rendono un punto di connessione naturale tra Nord e Sud Europa.

Il tavolo di confronto: porto, logistica e investimenti

Nel corso dell’incontro, uno dei temi centrali è stato il ruolo strategico del Porto di Trieste, considerato un asset fondamentale per i traffici commerciali internazionali e per i collegamenti con l’Europa centrale, Germania compresa. Accanto al porto, grande attenzione è stata riservata al potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti logistici, elementi chiave per aumentare la competitività del sistema economico regionale.

Altro punto rilevante del confronto ha riguardato le prospettive di investimento di importanti imprese tedesche in Friuli-Venezia Giulia, a conferma di un interesse crescente verso il territorio regionale, considerato attrattivo sia dal punto di vista industriale sia tecnologico.

Trasporti e collegamenti aerei

Nel dialogo tra Fedriga e Hanna si è parlato anche di trasporti e collegamenti, con un focus particolare sul traffico aereo. Il presidente della Regione ha sottolineato con favore l’apertura di nuovi collegamenti aeroportuali con la Germania, ritenuti fondamentali per rafforzare i rapporti economici e istituzionali.

“Migliorare le relazioni con la nostra regione è un passaggio determinante per essere sempre più competitivi in settori come le tecnologie di ultima generazione, le energie sostenibili e l’industria”, ha evidenziato Fedriga, ribadendo come i collegamenti rappresentino una leva strategica per lo sviluppo.

Economia, infrastrutture e visione internazionale

Il governatore ha rimarcato l’importanza strategica del rapporto con Berlino: “È assolutamente strategico per il nostro Paese e per il Friuli-Venezia Giulia intensificare i rapporti con la Germania a ogni livello”. In questo quadro, Fedriga ha richiamato anche le opportunità offerte dal Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (Imec), definendolo “un’occasione straordinaria per la crescita dei nostri territori”.

Secondo il presidente, il corridoio potrebbe rappresentare uno strumento capace di valorizzare aree che rischiano di essere penalizzate dai cambiamenti negli scenari commerciali globali, offrendo nuove prospettive di sviluppo e integrazione economica.

Un legame che passa anche dalla cultura

Durante l’incontro è stato infine ricordato come il Friuli-Venezia Giulia sia anche un importante punto di incontro culturale. In regione sono infatti presenti storiche comunità germanofone, tutelate anche dal punto di vista normativo, localizzate soprattutto nelle aree montane del Friuli settentrionale, in particolare in Val Canale e nell’Alto Friuli.

Un elemento che rafforza ulteriormente i legami tra il territorio regionale e il mondo germanico, rendendo la cooperazione non solo economica e istituzionale, ma anche storica e culturale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook