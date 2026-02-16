APU sconfitta con l’onore delle armi a Bologna

BOLOGNA – L’Old Wild West Udine esce sconfitta di misura per 90 a 86 per mano della Virtus Bologna dopo una partita che ha visto i campioni d’Italia in carica doversi seriamente rimboccare le maniche per avere la meglio sui friulani.

L’inizio non è stato, invero, uno dei migliori per Alibegovic e compagni che hanno sofferto la grande fisicità e aggressività dei padroni di casa che si sono subito portati avanti con un eloquente 9 a 0. Il vantaggio dei felsinei, letali a sfruttare ogni piccola amnesia ospite e con Edwards in grande spolvero, si è esteso fino al +20 (39-19) di inizio secondo quarto, dando momentaneamente ragione a coloro che si aspettavano una partita dall’esito scontato.

I bianconeri non si sono, però, persi d’animo ed hanno ricucito lo svantaggio nel proseguo del secondo quarto, vinto, a suon di triple di Bendzius ed Alibegovic, con un parziale di 34 a 23 che ha riportato a sole 5 lunghezze di distanza gli ospiti.

I secondi 20′ sono stati all’insegna dell’equilibrio ed han visto Udine rispondere colpo su colpo alle iniziative dei padroni di casa, reduci dall’impegno di Eurolega contro l’Efes Pilsen. La squadra friulana ha beneficiato dell’ottima prestazione della sua asse play-pivot Christon (16 punti e 5 assist) e Mekowulu (15 punti e 7 rimbalzi). E’ stata, però, una tripla di Bendzius (21 punti con 5/7 da tre), autore di un’ottima prova al tiro, a permettere ai bianconeri di agganciare sul 78 pari i padroni di casa a circa 3′ dal termine.

Bologna, fiutato il pericolo, si è messa nelle mani fatate di Edwards che ha fatturato due liberi ed un canestro da sotto; con Udine che si era di nuovo fatta sotto con un canestro da tre di Alibegovic e un canestro da sotto di Mekowulu, ci ha pensato allora il playmaker Vildoza, con una tripla scagliata ben oltre l’arco dei 6.75, a decretare la parola fine alla contesa.

Il campionato ora si ferma per le final-8 di Coppa Italia che vedono impegnata, nel primo turno, l’APU contro Brescia mercoledì alle ore 18. Per tale occasione, la società del Presidente Pedone ha allestito per i propri tifosi un megaschermo all’interno del Palasport Benedetti di via Marangoni, l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti.

Virtus Olidata Bologna – Apu Old Wild West Udine: 90-86 (31-15, 54-49, 71-65)

Virtus Olidata Bologna: Vildoza 13, Edwards 22, Niang 7, Accorsi n.e., Smailagic, Alston Jr. 3, Hackett 2, Ferrari, Morgan 9, Jallow 13, Diouf 15, Akele 6. All. Ivanovic.

Apu Old Wild West Udine: Christon 16, Zoriks 1, Alibegovic 14, Spencer 6, Pavan n.e., Mekowulu 15, De Ros, Bendzius 21, Dawkins 3, Calzavara 7, Mizerniuk n.e., Ikangi 3. All. Vertemati.

