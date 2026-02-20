Intelligenza artificiale, svolta obbligata per le imprese del Friuli-Venezia Giulia

Non è più una questione di innovazione, ma di sopravvivenza competitiva. È questo il messaggio forte emerso dal seminario dedicato all’intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese, organizzato giovedì 12 febbraio nella Sala Valduga dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine.

A guidare imprenditori e manager del territorio in un’analisi concreta e senza slogan è stato l’economista Marco Martella, già direttore della Banca d’Italia a Trieste, che ha tracciato una rotta chiara per le pmi del Friuli-Venezia Giulia: puntare su pochi progetti ad alto impatto economico, con obiettivi definiti, governance solida e risultati misurabili nel tempo.

IA in azienda: la rivoluzione gestionale è già iniziata

L’intelligenza artificiale rappresenta oggi, secondo Martella, la più significativa rivoluzione gestionale a livello globale. Un cambiamento che non riguarda solo la tecnologia, ma l’intera organizzazione aziendale.

«È un imperativo strategico per la crescita», ha sottolineato l’economista, evidenziando però un dato critico: il 95% dei progetti pilota di IA generativa non produce ritorni misurabili.

Il motivo? Nel 70% dei casi il fallimento non dipende dai limiti tecnologici, bensì da lacune organizzative e manageriali. Molte aziende, infatti, tentano di innestare strumenti innovativi su processi obsoleti, senza ripensare il modello operativo.

La vera chiave del successo, è emerso dal confronto, sta nel ridisegnare i processi, mettendo al centro una collaborazione sinergica tra uomo e macchina.

Produttività fino al +40% e costi ridotti, le opportunità per le pmi

I numeri presentati durante l’incontro offrono anche una prospettiva incoraggiante per il tessuto produttivo locale. L’IA sta progressivamente livellando il campo di gioco, consentendo anche alle imprese di dimensioni ridotte di accedere a capacità analitiche un tempo riservate ai grandi gruppi.

Secondo le stime illustrate da Martella gli incrementi di produttività possono arrivare fino al 40% e la riduzione dei costi operativi può variare tra il 15% e il 60% in specifici settori

Ma il passaggio dalla teoria alla pratica richiede metodo. Il consiglio rivolto alle pmi è stato chiaro: evitare progetti troppo ambiziosi e concentrarsi sui cosiddetti “quick wins”, iniziative circoscritte, con ritorni rapidi e realizzabili anche in pochi mesi.

Un approccio graduale che permette di costruire competenze interne e fiducia organizzativa.

6 lavori su 10 cambieranno radicalmente

L’impatto dell’intelligenza artificiale non si limiterà ai processi aziendali. Nei prossimi cinque anni, il 44% delle competenze core dei lavoratori subirà modifiche profonde, mentre nelle economie avanzate 6 posti di lavoro su 10 saranno radicalmente trasformati.

Per questo motivo Martella ha invitato le imprese a istituire un comitato-guida interno per l’IA, capace di integrare visione strategica, competenze tecnologiche e analisi finanziaria. Fondamentale anche la formazione specifica per ogni ruolo e la supervisione umana nelle decisioni critiche.

Il ruolo della Camera di Commercio Pn-Ud nella trasformazione digitale

A margine dell’incontro, il presidente della Camera di Commercio, Giovanni Da Pozzo, ha ribadito l’impegno dell’ente nel sostenere il sistema produttivo locale nel percorso di trasformazione digitale.

Attraverso iniziative formative gratuite di alta qualificazione, la Cciaa Pn-Ud si propone come punto di riferimento per l’innovazione e lo sviluppo competitivo delle imprese del territorio, accompagnandole dal livello della semplice sperimentazione a quello dell’implementazione concreta.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook