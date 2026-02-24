Alcolock obbligatorio in Italia: chi deve installarlo, quanto costa e cosa succede se hai bevuto

Sulle strade italiane debutta l’alcolock, il dispositivo introdotto con la riforma del Codice della Strada che impedisce l’avvio dell’auto se il conducente ha bevuto. Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato l’elenco delle aziende produttrici, degli installatori autorizzati e dei modelli compatibili, rendendo la misura pienamente operativa.

Il sistema è collegato all’avviamento dell’auto: prima di partire il guidatore deve soffiare in un apposito dispositivo. Se viene rilevata la presenza di alcol, la macchina non si accende.

Sanzioni per chi guida con troppo alcol

Se un automobilista viene fermato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, si entra nel penale. Sono previste multe da 800 a 3.200 euro, sospensione della patente da sei mesi a un anno, arresto fino a sei mesi e dieci punti decurtati.

Una volta che la condanna diventa definitiva, scatta l’obbligo di installare l’alcolock.

Quanto costa e per quanto tempo

L’installazione è a carico del conducente e costa circa 2.000 euro, a cui si aggiunge la revisione annuale.

La durata dell’obbligo varia:

Due anni per tassi tra 0,8 e 1,5 g/l

per tassi tra 0,8 e 1,5 g/l Tre anni se superiori a 1,5 g/l

Se l’auto non è di proprietà del guidatore, la sospensione della patente raddoppia. Inoltre, se il veicolo è usato da più persone, l’alcolock diventa obbligatorio anche per gli altri utilizzatori, spesso i familiari.

Una misura pensata per rafforzare la sicurezza stradale e prevenire nuovi episodi di guida in stato di ebbrezza.

