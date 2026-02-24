Sciopero treni 27-28 febbraio: stop nazionale FS, disagi e cancellazioni anche in Friuli Venezia Giulia

Chi ha in programma di viaggiare tra venerdì 27 febbraio e sabato 28 febbraio dovrà mettere in conto possibili disagi. Dalle 21.00 di venerdì alle 20.59 di sabato è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, che coinvolge Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

La mobilitazione riguarda l’intero territorio nazionale e potrà avere ripercussioni anche in Friuli-Venezia Giulia, interessando sia i collegamenti regionali sia quelli a lunga percorrenza.

Cosa può succedere in Friuli-Venezia Giulia

Durante le 24 ore di agitazione, i treni potranno essere cancellati o subire variazioni di orario e di percorso. Non si escludono effetti anche nelle ore immediatamente precedenti l’inizio ufficiale dello sciopero e subito dopo la conclusione.

In regione l’attenzione è rivolta soprattutto alle linee frequentate da pendolari e studenti, ma eventuali disagi potranno riguardare anche le Frecce e gli Intercity diretti verso Venezia, Milano o Roma. Un fine settimana che rischia quindi di creare difficoltà a chi si sposta per lavoro, studio o motivi personali.

Le fasce di garanzia

Per il trasporto regionale, nei giorni feriali sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie tra le 6.00 e le 9.00 del mattino e tra le 18.00 e le 21.00.

Al di fuori di questi intervalli, la circolazione potrà essere ridotta in base all’adesione allo sciopero. È quindi consigliato verificare in anticipo lo stato del proprio treno prima di recarsi in stazione.

Rimborsi e assistenza

Chi decide di non viaggiare può chiedere il rimborso fino all’orario di partenza del treno prenotato nel caso di Frecce e Intercity. Per i Regionali, la richiesta deve essere presentata entro le 24 del giorno precedente lo sciopero.

In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio, secondo la disponibilità dei posti. Per informazioni aggiornate sono disponibili le app ufficiali, i siti web delle compagnie ferroviarie, il numero verde gratuito 800 89 20 21 e l’assistenza nelle stazioni.

