Sequestrato a Schio e abbandonato a Opicina: 23enne trovato in strada, indagini in corso

Un giovane di 23 anni, di nazionalità bosniaca, è stato abbandonato in strada a Opicina dopo essere rimasto vittima di un presunto sequestro lampo avvenuto nel primo pomeriggio a Schio, in provincia di Vicenza. Un episodio grave, ancora avvolto da molti interrogativi, sul quale sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Ritrovato in via di Basovizza

Il ragazzo è stato trovato all’altezza del civico 29 di via di Basovizza, nel rione di Opicina, dai carabinieri del Radiomobile di Aurisina. In un primo momento si era parlato della strada per Basovizza, ma il luogo esatto del ritrovamento è la via che attraversa il quartiere sull’altopiano triestino.

Subito dopo sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara. Le sue condizioni non sono gravi.

Il presunto sequestro a Schio

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 23enne sarebbe stato costretto a salire su un’auto a Schio, nei pressi di un esercizio commerciale. Sull’episodio aleggia l’ombra di un possibile regolamento di conti, ma su questo punto non vi sono al momento conferme ufficiali.

Alcuni testimoni presenti avrebbero assistito alla scena. Uno di loro sarebbe riuscito a memorizzare la targa del veicolo, fornendola ai militari dell’Arma. Da lì sarebbero partite immediatamente le ricerche del mezzo.

Il lungo tragitto fino al Carso

Sulle tracce dell’auto si sono messi i carabinieri del Radiomobile di Vicenza, che già nel pomeriggio avevano avviato le ricerche del veicolo sul quale il giovane sarebbe stato fatto salire.

Dopo un lungo tragitto – che verrà ricostruito anche attraverso l’acquisizione dei sistemi di videosorveglianza lungo le strade percorse – l’uomo sarebbe stato infine lasciato a Opicina, a centinaia di chilometri di distanza dal luogo in cui la vicenda avrebbe avuto inizio.

Scaricato in strada, come se nulla fosse, prima dell’arrivo dei soccorsi.

Indagini per sequestro di persona

Sul grave episodio indagano i carabinieri di Vicenza, che coordinano le attività investigative nell’ambito di un fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica per l’ipotesi di reato di sequestro di persona.

Molti aspetti restano ancora da chiarire: le modalità del presunto rapimento, il movente, il percorso effettuato e le responsabilità. La ricostruzione è ancora in fase preliminare e ogni elemento sarà verificato nelle prossime ore.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook