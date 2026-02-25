50° Terremoto Friuli, Gemona cuore delle celebrazioni: Bocelli, Giro d’Italia e Alpini alla Goi-Pantanali

Sarà la Caserma Goi-Pantanali di Gemona del Friuli il fulcro delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del Terremoto del 1976. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, al termine della riunione operativa svoltasi questa mattina alla caserma Di Prampero di Udine, quartier generale della Brigata Alpina “Julia”.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione dei grandi eventi in programma, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo del sisma del 1976 e della successiva ricostruzione.

“Tra Regione, Protezione civile Fvg, Esercito italiano e tutti gli altri soggetti coinvolti c’è totale sintonia e il massimo spirito collaborativo”, ha sottolineato Riccardi, evidenziando il clima di piena collaborazione interistituzionale.

Santa Messa, Consiglio regionale e concerto di Bocelli

Il calendario degli appuntamenti si annuncia particolarmente significativo. Il 3 maggio, negli spazi della Goi-Pantanali, è prevista la Santa Messa in ricordo delle vittime, che sarà celebrata dal cardinale Matteo Zuppi.

Il 6 maggio si terrà invece la seduta straordinaria del Consiglio regionale, mentre il giorno successivo sarà la volta di un evento di grande richiamo: il concerto gratuito di Andrea Bocelli, dedicato alla capacità di rinascita della comunità friulana dopo la tragedia del 1976.

Un programma che intreccia memoria istituzionale, raccoglimento spirituale e momenti di forte impatto simbolico e culturale.

Giro d’Italia e Raduno Triveneto degli Alpini

La caserma di Gemona sarà protagonista anche di altri eventi di rilievo nazionale. Il 30 maggio partirà proprio dalla Goi-Pantanali una tappa del Giro d’Italia, portando l’attenzione sportiva sul territorio friulano in un anno così carico di significato.

Dal 19 al 21 giugno 2026, la struttura ospiterà inoltre il Raduno Triveneto degli Alpini, che vedrà la partecipazione di oltre 25mila Penne Nere. Un appuntamento che rafforza ulteriormente il legame tra il Friuli, la sua storia e il Corpo degli Alpini, già protagonista nei giorni drammatici del terremoto e nella fase della ricostruzione.

Esercitazione internazionale e “modello Friuli”

Non solo commemorazione, ma anche sguardo al futuro. In ottobre, la Goi-Pantanali sarà sede di una grande esercitazione internazionale della Protezione civile, destinata a confermare l’efficacia del cosiddetto “modello Friuli” nella gestione delle emergenze.

Un’iniziativa che punta a valorizzare l’esperienza maturata in mezzo secolo, trasformando il ricordo della tragedia in un patrimonio di competenze operative riconosciute anche oltre i confini regionali.

Invitate le più alte cariche dello Stato

Ringraziando l’Esercito per aver messo a disposizione la caserma, Riccardi ha parlato di un “impegno rilevante sotto il profilo organizzativo”, ribadendo però che la collaborazione tra le istituzioni è solida e animata da un forte spirito di squadra, “come è giusto che sia per questa importante ricorrenza”.

L’assessore ha inoltre ricordato i rilevanti stanziamenti regionali destinati alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario, confermando che agli eventi in programma sono state invitate le più alte cariche dello Stato e che non mancheranno esponenti del Governo.

A cinquant’anni dal sisma che segnò profondamente il Friuli, Gemona si prepara così a diventare il cuore simbolico di una memoria collettiva che unisce istituzioni, comunità e forze armate nel segno della rinascita.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook