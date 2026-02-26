Cividalese, controlli dei carabinieri: 82 persone verificate, denunce per alcol e droga e pedone investito

Controlli intensificati e presidio costante per garantire maggiore sicurezza nei comuni del Cividalese. Negli ultimi giorni i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli hanno rafforzato le verifiche sul territorio con servizi straordinari finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e al monitoraggio della circolazione stradale.

L’attività ha interessato i comuni di Cividale del Friuli, Moimacco, Faedis, Premariacco, Attimis, Nimis e Tarcento, con un dispiegamento capillare di pattuglie. Nel complesso sono state controllate 82 persone e cinque esercizi pubblici, mentre dieci conducenti sono stati sottoposti ad alcoltest o precursore.

Un bilancio che conferma l’attenzione dell’Arma verso la sicurezza urbana e stradale, con particolare riguardo ai comportamenti a rischio.

Pedone investito a Premariacco

Nel corso delle attività si è verificato anche un incidente stradale nel territorio comunale di Premariacco. Nel primo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio un pedone residente nel Cividalese è stato investito da un’auto condotta da un 62enne residente nel Friuli collinare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Il conducente è risultato negativo all’alcoltest effettuato subito dopo l’accaduto. Il pedone, soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio si inserisce nel quadro dei servizi straordinari di controllo attivati in questi giorni nel Cividalese.

Due denunce per guida in stato di ebbrezza

Nel corso di un servizio notturno svolto il 21 febbraio, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato all’Autorità giudiziaria una 55enne e un 56enne, entrambi friulani, risultati positivi all’alcoltest.

Per entrambi è scattato il ritiro della patente con sospensione e il sequestro amministrativo dei veicoli, come previsto dall’articolo 186 del Codice della strada. Le verifiche rientrano nell’attività di contrasto alla guida in stato di ebbrezza, uno dei principali fattori di rischio per la sicurezza stradale.

Marijuana in auto: segnalati due giovani

Sempre a Premariacco, i militari della stazione di San Leonardo hanno fermato un’auto con a bordo due 24enni del posto. Durante la perquisizione sono stati trovati circa 10 grammi di marijuana, immediatamente sequestrati.

I due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Udine quali assuntori di sostanze stupefacenti. Per il conducente è scattato anche il ritiro della patente.

L’operazione conferma l’attenzione dell’Arma non solo verso i reati contro il patrimonio, ma anche verso i comportamenti che possono mettere a rischio la sicurezza sulle strade del territorio.

