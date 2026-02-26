Incendio a Orzano, fiamme nell’azienda agricola: salvi 5 mila suini, danni per 100 mila euro

Erano circa le 8.30 del mattino quando una colonna di fumo si è alzata dall’azienda agricola Berlet, a Orzano in via Buttrio. In quel momento quattro dipendenti erano regolarmente al lavoro quando si sono accorti che qualcosa non andava: prima il fumo, poi le fiamme.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito dal gruppo batterie e dall’inverter da 100 kilowatt dell’impianto fotovoltaico. In pochi minuti l’incendio si è propagato, coinvolgendo anche una parte di un capannone del reparto mangimificio. Le fiamme hanno danneggiato alcuni tamponamenti esterni e generato molto fumo all’interno della struttura.

L’intervento dei vigili del fuoco

In azienda sono presenti circa 5 mila suini, suddivisi in sette capannoni e due mangimifici, separati dalle aree tecniche. Al momento dell’incendio i quattro dipendenti hanno immediatamente dato l’allarme.

«Stavano lavorando quando hanno visto del fumo, perché i capannoni sono da una parte e l’impianto dall’altra. Poi si sono sviluppate le fiamme e hanno chiamato loro i vigili del fuoco», riferisce una fonte aziendale contattata telefonicamente dalla redazione.

I soccorsi sono arrivati in circa 20 minuti dalla chiamata. Per spegnere completamente il rogo è stata necessaria quasi un’ora di intervento. Una volta domate le fiamme, sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza, tuttora in corso.

Fortunatamente l’incendio non ha coinvolto gli animali e non si registrano perdite di bestiame. Nessun ferito neppure tra il personale presente al momento dell’emergenza.

Danni da quantificare e impianti fermi

Una prima stima, ancora provvisoria, parla di circa 100 mila euro di danni, ma per avere un quadro definitivo sarà necessario attendere le verifiche tecniche.

Sono attesi i tecnici dell’impianto fotovoltaico e quelli dei quadri elettrici, che dovranno accertare con precisione le cause del rogo e stabilire quando sarà possibile riattivare gli impianti, attualmente fermi per ragioni di sicurezza.

«Stiamo aspettando i tecnici dell’impianto fotovoltaico e quelli dei quadri elettrici. Gli impianti restano spenti finché non vengono a verificare come procedere», spiegano dall’azienda.

Nonostante l’accaduto, l’attività resta operativa, seppur con le necessarie cautele in attesa degli accertamenti tecnici. L’aspetto più importante resta il fatto che non si registrano feriti e che i suini non sono stati coinvolti dall’incendio.

