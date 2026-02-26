Trieste Airport rilancia il cargo: tornano le spedizioni Lufthansa verso tutto il mondo

Trieste Airport rafforza il proprio ruolo nel trasporto merci aereo e presenta le novità del comparto cargo ai principali spedizionieri del territorio. L’incontro, ospitato presso lo scalo regionale del Friuli-Venezia Giulia, arriva dopo la sottoscrizione del nuovo contratto tra Trieste Airport e Lufthansa Cargo, segnando un passaggio strategico per lo sviluppo della logistica aeroportuale.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare la collaborazione con gli operatori del settore e condividere le strategie di crescita del traffico merci, in un contesto globale in continua evoluzione.

Un confronto sulle prospettive del comparto logistico

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto significativo sulle prospettive del comparto logistico regionale aeroportuale e sulle opportunità legate al trasporto aereo delle merci. Al centro del dibattito, le potenzialità offerte dai collegamenti garantiti dal network internazionale di Lufthansa Cargo, che amplia le possibilità di spedizione da e per il Friuli-Venezia Giulia.

Durante l’incontro sono stati affrontati i temi centrali a supporto delle attività cargo, con particolare attenzione alla ripartenza operativa del punto network Lufthansa Cargo di Trieste Airport.

Riapre il punto network Lufthansa Cargo

Uno degli annunci più rilevanti riguarda la riapertura del punto network Lufthansa Cargo presso lo scalo regionale. Il servizio, chiuso a causa della pandemia COVID e rimasto inattivo fino alla fine del 2025, è tornato operativo in import dallo scorso 12 gennaio, mentre per l’export la riattivazione è prevista dal 1° marzo.

Riprende così il servizio merci bisettimanale via camion, tecnicamente definito RFS (Road Feeder Service), tra l’hub di Francoforte e Trieste Airport. Inoltre, la gestione della merce sui voli per Roma Fiumicino e Milano Linate passa ora sotto la responsabilità di Lufthansa Cargo, consentendo una gestione più integrata dell’offerta cargo sullo scalo regionale.

Collegamenti globali da e per il Friuli-Venezia Giulia

Il nuovo assetto operativo permette al settore merci di Trieste Airport di tornare a offrire la possibilità di spedire e ricevere merce aerea da e verso tutto il mondo. Grazie alla vastità del network Lufthansa Cargo e agli hub strategici di Francoforte e Roma Fiumicino, lo scalo regionale si propone nuovamente come punto di snodo efficiente per le spedizioni internazionali.

Si tratta di un passaggio che rafforza la competitività del territorio e amplia le opportunità per le imprese locali, che possono contare su collegamenti strutturati e su un’integrazione logistica più efficace.

Sinergia per la crescita economica regionale

Il dialogo costante tra aeroporto, vettori e operatori locali si conferma un elemento chiave per sostenere la crescita del comparto cargo. La collaborazione tra i diversi attori del sistema logistico non riguarda soltanto il traffico merci, ma incide direttamente sulla crescita economica e sull’internazionalizzazione della Regione.

In un mercato globale sempre più dinamico e competitivo, la capacità di fare rete e di offrire servizi integrati rappresenta un fattore determinante. Con la riattivazione del network Lufthansa Cargo e il potenziamento dei servizi, Trieste Airport consolida così il proprio ruolo strategico a supporto delle imprese del Friuli-Venezia Giulia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook