Trieste, ladro in passamontagna sfonda vetrina all’Hotel Duchi e ruba un Rolex da 10mila euro

Attimi di tensione nella notte appena trascorsa in piazza Unità d’Italia, dove intorno all’una un uomo con il volto coperto da un passamontagna ha messo a segno un furto all’interno dell’Hotel Duchi.

Il malvivente, armato di martello, ha infranto una vetrina espositiva riuscendo a impossessarsi di un Rolex del valore di oltre 10 mila euro. L’azione è stata rapida e mirata, tanto da sorprendere il personale presente in quel momento alla reception.

Dipendente minacciato e fuga verso le Rive

Durante il colpo, l’uomo ha minacciato un dipendente della struttura alberghiera, senza però causare feriti. Subito dopo aver afferrato l’orologio, si è dato alla fuga salendo a bordo di un monopattino e dirigendosi verso la zona delle Rive, facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

Le ricerche della Polizia

Scattata la chiamata al 112, sul posto sono intervenuti gli equipaggi della Squadra volante, che hanno immediatamente avviato le ricerche nell’area del centro cittadino e sul lungomare. Nonostante i controlli, al momento il responsabile non è stato rintracciato. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica e individuare l’autore del furto.

Fermato un uomo armato di coltello

Nel corso delle operazioni, le volanti hanno fermato un altro soggetto ritenuto sospetto. A seguito del controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di oltre 20 centimetri. È stato quindi accompagnato al commissariato di San Sabba e denunciato in stato di libertà. Al momento non risultano collegamenti accertati con il furto avvenuto all’hotel.

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza nel centro cittadino, teatro di un colpo tanto audace quanto rapido in una delle piazze simbolo di Trieste.

