Bollette luce e gas, stangata in Friuli-Venezia Giulia: nel 2025 spesi 2.079 euro a famiglia

Nel 2025 le famiglie del Friuli-Venezia Giulia hanno speso in media 2.079 euro per le bollette di luce e gas, una cifra leggermente inferiore a quella registrata nel 2024 ma comunque molto più alta rispetto al passato. È quanto emerge da un’analisi realizzata da Facile.it, che ha esaminato i dati di quasi 25mila utenze domestiche nella regione con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata.

Il confronto con gli anni precedenti mette in evidenza come il costo dell’energia sia cresciuto nel tempo: nel 2018 la spesa media era inferiore ai 1.200 euro, quasi la metà rispetto ai livelli registrati negli ultimi anni.

Nel dettaglio, nel 2025 la voce che ha pesato maggiormente sui bilanci familiari è stata quella del gas, con una spesa media di 1.394 euro, mentre per la bolletta elettrica la media si è fermata a 686 euro.

Il rischio di nuovi aumenti legati allo scenario internazionale

Secondo gli esperti di Facile.it, lo scenario energetico resta incerto e potrebbe portare a nuovi aumenti nei prossimi mesi.

«Lo scenario che si sta delineando in questi giorni in seguito allo scoppio del conflitto in Iran non potrà che tradursi in un incremento del prezzo delle materie prime», spiegano gli analisti.

Per questo motivo l’invito ai consumatori è di non abbassare la guardia, soprattutto per chi ha una tariffa variabile. In caso di improvvisi rincari delle materie prime, infatti, le bollette potrebbero aumentare rapidamente.

Il consiglio è quindi quello di confrontare periodicamente le offerte disponibili sul mercato e verificare se la propria tariffa sia ancora conveniente oppure se esistano alternative più vantaggiose.

Dove si paga di più la bolletta della luce

L’analisi ha messo in evidenza anche le differenze tra le province del Friuli-Venezia Giulia per quanto riguarda la spesa elettrica.

La provincia di Trieste è risultata la più costosa della regione: nel 2025 le famiglie hanno speso in media 742 euro, con un consumo annuo di circa 2.404 kWh.

Al secondo posto si colloca la provincia di Pordenone, dove la spesa media per l’elettricità è stata pari a 704 euro con consumi medi di 2.245 kWh.

Chiudono la classifica Udine, con una bolletta media di 661 euro, e Gorizia, che risulta la provincia più economica per la luce con una spesa media di 646 euro.

Gas: Pordenone la provincia più cara

La situazione cambia quando si guarda alle bollette del gas, dove la provincia più costosa risulta Pordenone. Qui le famiglie hanno speso mediamente 1.582 euro all’anno, a fronte di un consumo medio di 1.291 Smc.

Segue la provincia di Udine, con una spesa media di 1.416 euro e consumi pari a 1.146 Smc.

Le bollette più leggere si registrano invece nelle province di Trieste e Gorizia. Nel capoluogo giuliano la spesa media è stata di 1.093 euro per un consumo di 864 Smc, mentre a Gorizia la bolletta annuale si è attestata a 1.373 euro con consumi medi di 1.108 Smc.

