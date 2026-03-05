Sci in Friuli-Venezia Giulia, skipass a 31 euro: si scia fino a Pasquetta a Sella Nevea

Con l’inverno che si avvia verso la conclusione, anche la stagione sciistica entra nella sua fase finale. Tuttavia, per gli appassionati della neve c’è ancora tempo per godersi qualche giornata sugli sci, approfittando anche dei prezzi ribassati della bassa stagione.

Da lunedì 9 marzo nei sei comprensori sciistici del Friuli-Venezia Giulia – Forni di Sopra-Sauris, Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan, Sappada-Forni Avoltri e Tarvisio – lo skipass giornaliero passerà da 44 euro a 31 euro. Le tariffe ridotte resteranno in vigore fino alla conclusione della stagione sciistica fissata per sabato 22 marzo.

L’unica eccezione sarà Sella Nevea, che proseguirà l’attività più a lungo: gli impianti resteranno aperti fino a Pasquetta, lunedì 6 aprile.

L’ultima sciata in notturna sul Lussari

Nel frattempo si avvicina anche un altro appuntamento simbolico della stagione. Venerdì 6 marzo sarà l’ultima occasione per sciare in notturna sul Monte Lussari, lungo la pista Di Prampero.

La discesa, illuminata dalle nuove luci led installate a inizio stagione, offre maggiore visibilità e un miglioramento dal punto di vista dell’efficienza energetica. Gli sciatori potranno vivere l’esperienza della sciata sotto le stelle partendo dalla stazione intermedia a valle.

Aperture legate alle condizioni meteo

Nelle prossime settimane la situazione degli impianti potrebbe comunque variare. Le aperture di piste e seggiovie dipenderanno dalle condizioni meteorologiche e dallo stato del manto nevoso.

PromoTurismoFvg monitorerà quotidianamente la situazione e ricorda che è possibile consultare in tempo reale il portale InfoNeve, dove vengono aggiornate tutte le informazioni su piste, impianti e condizioni della neve nei comprensori regionali.

Le tariffe della bassa stagione

Con l’arrivo della bassa stagione cambiano anche le tariffe degli skipass. Il giornaliero adulti scenderà a 31 euro, mentre il prezzo sarà di 27,50 euro per i senior.

Restano invece invariati gli skipass per junior e over 75, fissati a 10 euro, mentre i baby continueranno a sciare gratuitamente.

Disponibili anche le formule sci@ore, con prezzi per adulti di 22 euro per 3 ore, 25 euro per 4 ore e 27,50 euro per 5 ore. Gli skipass possono essere acquistati alle biglietterie oppure alle casse automatiche presenti nei comprensori di Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan e Tarvisio.

Smartphone sempre carichi sulle piste

Prosegue inoltre fino alla fine della stagione il servizio di power bank sharing, attivo nei poli sciistici di Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan e Tarvisio.

Grazie alla collaborazione con l’azienda Brick, gli sciatori possono ritirare una power bank presso le stazioni dedicate per ricaricare il proprio smartphone durante la giornata sugli sci. Dopo la registrazione al servizio, PromoTurismoFvg offre le prime due ore di ricarica gratuite, mentre la restituzione può essere effettuata in qualsiasi punto Brick abilitato.

Gli ultimi eventi della stagione

Non mancheranno anche gli eventi che accompagneranno le ultime settimane della stagione.

A Tarvisio, da venerdì a domenica, arriva il “Toyota Snow Beat Tour by RDS”, un villaggio esperienziale con musica live, stand in stile igloo e aree gaming interattive dedicato agli appassionati di montagna, musica e motori.

Sempre Tarvisio ospiterà poi venerdì 13 e sabato 14 marzo la “Tarvisio Winter Trail 2026”, con un programma speciale che prevede anche l’apertura serale della telecabina del Lussari per i pedoni fino alle 21.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook