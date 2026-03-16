Asparagus 2026, dieci tappe tra chef e vini per celebrare l’asparago

La primavera in Friuli-Venezia Giulia torna ad avere il profumo inconfondibile dell’asparago. Dal 20 marzo al 29 maggio 2026 riparte infatti “Asparagus”, la storica rassegna enogastronomica promossa dal Ducato dei Vini Friulani, che giunge quest’anno alla 26ª edizione con un itinerario del gusto capace di intrecciare identità territoriale, creatività culinaria e grandi vini regionali.

Dieci tappe, chef d’eccellenza e nuove location caratterizzano un calendario che attraverserà il territorio regionale e oltre, portando la cultura gastronomica friulana anche fuori regione, fino a Milano e Portogruaro.

Un percorso del gusto che celebra il “principe della terra”

L’asparago, considerato uno dei simboli gastronomici più preziosi della primavera friulana, è il filo conduttore della rassegna. Le serate offriranno un’esperienza culinaria completa in cui il prodotto stagionale verrà reinterpretato attraverso ricette della tradizione e sperimentazioni contemporanee, valorizzando al contempo i vini del territorio.

L’iniziativa è organizzata dal Ducato dei Vini Friulani con il sostegno della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, della Camera di Commercio della Venezia Giulia, di PromoTurismoFVG e della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Presentata ufficialmente a Udine nella sede della Camera di commercio, la rassegna si propone non solo come un evento gastronomico, ma come un invito a riscoprire il piacere della convivialità e della tavola condivisa.

«L’asparago, nella sua semplicità e raffinatezza, è il filo conduttore di un’esperienza autentica e memorabile», ha dichiarato Alessandro Salvin, Duca Alessandro I del Ducato dei Vini Friulani. «La rassegna invita a lasciarsi guidare dalla curiosità e a scoprire ogni proposta culinaria accompagnata dai migliori vini friulani accuratamente selezionati per l’occasione».

Un evento strategico per il turismo enogastronomico regionale

Negli anni Asparagus è diventato un appuntamento identitario per il territorio, contribuendo a promuovere la cucina friulana come espressione culturale e attrattiva turistica.

Secondo il presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo, la manifestazione rappresenta oggi uno dei punti di riferimento nel calendario degli eventi regionali.

«Questa rassegna unisce un prodotto simbolo del territorio alla creatività di chef tra i più apprezzati, inserendosi perfettamente nell’offerta di turismo slow e di qualità che sta portando il Friuli-Venezia Giulia sempre più al centro dei circuiti internazionali», ha sottolineato.

Un connubio tra tradizione e futuro che racconta l’anima del territorio attraverso la cucina, valorizzando materie prime locali e competenze gastronomiche.

Le novità dell’edizione 2026

Tra le particolarità della nuova edizione spiccano due new entry nel circuito dei ristoranti coinvolti:

Pier the Roof di Trieste

Trattoria Alla Luna di Gorizia

A queste si aggiungono tappe ormai consolidate della rassegna, oltre alla presenza di un ristorante simbolo della cucina regionale fuori dai confini friulani: l’Osteria della Stazione l’Originale a Milano, premiata negli anni scorsi con la targa “Qui si mangia friulano”.

Il calendario delle serate

Tutte le cene inizieranno alle 19.30 e avranno un costo di 80 euro a persona, comprensivo di abbinamenti con vini friulani selezionati.

Il percorso gastronomico si articolerà in dieci appuntamenti:

20 marzo – Ristorante Da Nando , Mortegliano

– Ristorante , Mortegliano 27 marzo – Al Grop , Tavagnacco

– , Tavagnacco 10 aprile – Locanda alle Vigne , Cormons

– , Cormons 17 aprile – Trattoria Alla Luna , Gorizia (new entry)

– , Gorizia (new entry) 17 aprile – Osteria della Stazione l’Originale , Milano

– , Milano 24 aprile – Là di Moret , Udine

– , Udine 8 maggio – Pier the Roof , Trieste (new entry)

– , Trieste (new entry) 15 maggio – Osteria Solder , Corno di Rosazzo

– , Corno di Rosazzo 22 maggio – La Dinette , Grado

– , Grado 29 maggio – Ae Do Paanche, Giai di Gruaro (gran finale)

Per partecipare alle cene è necessaria la prenotazione direttamente presso i singoli ristoranti.

Un itinerario gastronomico che racconta il territorio

Con 26 anni di storia, Asparagus continua a rappresentare una delle rassegne enogastronomiche più longeve del Friuli-Venezia Giulia, capace di rinnovarsi mantenendo intatto il legame con le tradizioni locali.

Attraverso il viaggio tra ristoranti, chef e vignaioli, l’evento diventa un vero racconto del territorio friulano, dove la stagionalità e la qualità delle materie prime si trasformano in esperienze culinarie d’autore.

Un itinerario che, ancora una volta, celebra la primavera con uno dei suoi protagonisti assoluti: l’asparago.

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