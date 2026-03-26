Trieste, vanno in vacanza e lasciano 5 figli soli: casa nel degrado e animali sequestrati

La vicenda è emersa dopo la segnalazione di una professoressa di uno dei ragazzi, che ha fatto scattare l’intervento della polizia locale. Gli agenti hanno accertato che i due genitori erano partiti per l’estero lasciando soli in casa i cinque figli, tutti minorenni.

Per questo motivo è scattata la denuncia per abbandono di minori, in relazione a fatti avvenuti circa un mese e mezzo fa.

Condizioni igieniche critiche

All’ingresso nell’appartamento, le forze dell’ordine si sono trovate davanti a una situazione estremamente difficile: le condizioni igienico-sanitarie sono state definite “spaventose”.

Un contesto che ha aggravato ulteriormente la posizione dei genitori, considerando la presenza di minori senza alcuna supervisione.

Sequestrati cani e gatti

All’interno dell’abitazione erano presenti anche numerosi animali: quattro cani e undici gatti, poi sequestrati. In particolare, i felini disponevano di una sola lettiera, creando possibili rischi sanitari.

Secondo quanto emerso, la veterinaria intervenuta avrebbe ipotizzato anche il reato di maltrattamento di animali.

Il caso al Tribunale dei minori

La vicenda è ora all’attenzione del Tribunale per i minorenni e dei Servizi sociali del Comune di Trieste, chiamati a valutare i provvedimenti necessari per la tutela dei ragazzi.

Colpisce infine un dettaglio: nessun vicino avrebbe segnalato anomalie, nonostante la gravità della situazione.

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