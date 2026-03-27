Fedriga: “Il Friuli-Venezia Giulia è modello nazionale per investimenti nello sport e nella salute”

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma un punto di riferimento a livello nazionale per gli investimenti nello sport. Lo ha ribadito il governatore Massimiliano Fedriga, intervenendo a Trieste a margine dell’incontro “Sport in regione, opportunità e fondi per lo sport regionale”.

Secondo Fedriga, lo sport rappresenta molto più di una semplice attività fisica: è economia, salute e coesione sociale, elementi centrali per lo sviluppo dei territori. Un impegno che negli anni ha portato la Regione a distinguersi nel panorama italiano per le risorse dedicate al settore.

L’incontro con Abodi e le istituzioni

All’appuntamento triestino hanno partecipato figure di primo piano del sistema sportivo e istituzionale, tra cui il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il vicegovernatore Mario Anzil e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza.

Presenti anche il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e l’assessore all’Ambiente Fabio Scoccimarro, a testimonianza di un approccio trasversale che coinvolge più ambiti amministrativi.

L’iniziativa “Sport in regione”, promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è stata condivisa con il Dipartimento per lo Sport, Sport e Salute, l’Istituto per il credito sportivo e il Gse. Dopo il debutto a Venezia e il successivo appuntamento a Matera, ha fatto tappa a Trieste con l’obiettivo di guidare enti locali e società sportive nell’accesso ai finanziamenti disponibili.

Collaborazione tra Stato e Regioni

Uno dei punti chiave sottolineati da Fedriga è il rafforzamento della collaborazione istituzionale con il Governo. Il rapporto con il ministro Abodi, ha spiegato, ha inaugurato una nuova fase basata su integrazione e sinergia delle politiche sportive.

“Le risorse messe a disposizione possono generare ulteriore crescita – ha evidenziato il governatore – soprattutto grazie a una collaborazione costruttiva con il livello nazionale”. Una visione che punta a massimizzare l’impatto dei fondi disponibili, trasformandoli in opportunità concrete per i territori.

Nuove opportunità per il territorio

Il Friuli-Venezia Giulia, già riconosciuto per il livello degli investimenti nello sport, guarda ora alle nuove progettualità condivise con il Ministero come a un ulteriore passo avanti.

“Abbiamo già investito molto – ha ricordato Fedriga – ma c’è ancora tanto lavoro da fare”. Le nuove iniziative rappresentano quindi un’occasione per consolidare e ampliare il sistema sportivo regionale, coinvolgendo amministrazioni locali e realtà associative.

Lo sport come motore sociale

Nel suo intervento, il governatore ha posto l’accento anche sul valore sociale dello sport, definendolo uno strumento fondamentale per rafforzare le comunità.

Lo sport, infatti, contribuisce a mantenere vivi i piccoli comuni e a offrire opportunità nelle periferie, grazie anche alle risorse nazionali destinate proprio al rapporto tra sport e aree marginali. Un ruolo strategico che va oltre la dimensione agonistica, diventando leva di inclusione e sviluppo.

Un presidio per la salute pubblica

Infine, Fedriga ha evidenziato il legame tra sport e salute, sottolineando come l’attività fisica rappresenti la prima forma di prevenzione sanitaria.

“Lo sport è fondamentale per la sostenibilità del sistema sanitario nazionale”, ha affermato. Investire in questo ambito significa quindi non solo migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma anche ridurre i costi sanitari nel lungo periodo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook